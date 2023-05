Dany Fortin-Tremblay reconnu comme délinquant dangereux?

Il aura fallu que Dany Fortin-Tremblay fasse cinq victimes avant que la justice tente de le contrôler davantage. Arrêté à Place du Royaume il y a deux ans, alors qu'il avait enlevé et séquestré une jeune femme, il pourrait être déclaré délinquant dangereux.

Dany Fortin-Tremblay devait être de retour en cour pour les représentations sur sentence, mais la procureure aux poursuites criminelles et pénales en a décidé autrement.

«La poursuite demande un délai, puisqu'on doit évaluer la possibilité de présenter une requête pour un renvoi afin de faire déclarer monsieur délinquant contrôlé ou dangereux», a expliqué Me Karen Inkel, procureure aux poursuites criminelles et pénales.

Cette démarche arrive dans de rares cas, puisque l'accusé doit avoir écopé dans le passé de lourdes sentences. Pour Fortin-Tremblay, c'est le cinquième cas de violence grave envers des femmes.

«Monsieur doit avoir deux peines antérieures de plus de deux ans qui se qualifient, on parle de sévices graves à la personne. C'est le cas dans ce cas-ci, deux antécédents, un de 28 mois, un autre de 27 mois avec des infractions qui se qualifient. On considère que c'est un individu qui représente un danger tel qu'il doit être détenu à durée indéterminée», a poursuivi la couronne.

«Si le juge accepte de faire ce renvoi, monsieur sera évalué soit par un psychologue ou un psychiatre de l'institut Philippe-Pinel et en ce moment, ils sont complètement débordés et les délais sont très très longs», a expliqué Me Olivier Théorêt, avocat de la défense à l’aide juridique.

Long processus

Les résultats de l’évaluation psychiatrique à l’Institut Pinel pourraient permettre de déclarer Fortin-Tremblay comme délinquant dangereux ou à contrôler. Mais des délais de plus de 60 jours sont à prévoir.

«Pinel a beaucoup de retard. On a eu un cas récemment où ça a pris un délai de six mois avant que la personne puisse être évaluée. Si la durée est trop longue avant qu'il soit évalué, la défense peut faire des requêtes sur la charte pour les primes qui sont cruelles et inusitées si le délai d'évaluation se prolonge», a souligné Me Théorêt.

Lourde sentence possible

Si le récidiviste est déclaré délinquant dangereux, il risque une peine indéterminée. S’il est plutôt déclaré délinquant à contrôler, lorsqu’il terminera sa peine de détention, l’accusé devra être surveillé étroitement et pourrait être incarcéré de nouveau, au moindre faux pas.

La remise au tribunal est prévue lundi prochain afin de laisser le temps au DPCP de démarrer ce long processus.

«C'est une demande qui est sérieuse, elle doit être autorisée par notre procureur-chef immédiat qui va ensuite faire l'évaluation et déterminer si je serais autorisé à présenter cette requête ou pas la semaine prochaine», a souligné Me Inkel.

Deux scénarios sont donc possibles jeudi prochain. Si la requête est présentée puis acceptée, Dany Fortin-Tremblay devra être évalué à Pinel pour être reconnu délinquant dangereux ou à contrôler. Le cas échéant, il plaidera pour sa sentence.