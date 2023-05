Découvrez le prénom du fils de Rihanna et A$AP Rocky

Le prénom du premier enfant de Rihanna et A$AP Rocky est enfin connu.

La chanteuse et le rappeur ont accueilli leur un fils en mai 2022 et n'avaient pas révélé son prénom depuis. Le Daily Mail a cependant réussi à obtenir une copie de l'acte de naissance, dans lequel on apprend que leur petit s'appelle RZA Athelston Mayers.

Le couple semble s'être inspiré du producteur et rappeur RZA (prononcé Rizza), le leader du Wu-Tang Clan, bien que le vrai nom de RZA soit Robert Diggs. L'enfant porte le même deuxième prénom que son père, dont l’identité officielle est Rakim Athelston Mayers.

L'acte de naissance révèle que le bébé est né le 13 mai 2022 au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, il aura donc un an ce week-end.

Rihanna, 35 ans, et A$AP Rocky, 34 ans, vont déjà agrandir leur famille. La chanteuse a annoncé qu'elle était enceinte de leur deuxième enfant lors du concert du Super Bowl en février. S'adressant à Entertainment Tonight lors du Met Gala au début du mois, la superstar a confié que sa deuxième grossesse était « vraiment différente » de la première.

« Pas de fringales ni de nausées, tout est différent », a-t-elle indiqué. « J'en profite ! Je me sens bien... Je me sens pleine d'énergie. »