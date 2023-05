Des citoyens de Boucherville participent à un défi citoyen zéro déchet

Des résidents de Boucherville entament le défi citoyen zéro déchet où ils devront intégrer de nouvelles habitudes de vie afin de réduire leur production de déchets.

Rencontrés par notre journaliste Kevin Crane-Desmarais, Yulie Jodoin et son conjoint devront pendant les six prochains mois éviter les déchets et même le recyclage.

«Il y a une urgence climatique. Les sites d’enfouissement seront à saturation dans pas long. Il faut agir maintenant», évoque Mme Jodoin.

Dans sa cour extérieure, la Bouchervilloise a aménagé un espace où elle dépose des végétaux qui vont enrichir le sol.

«On les met dans cet espace-là pour éviter de les envoyer dans le compost de la ville.»

30 participants prennent part au défi, et ils seront accompagnés par la Coopérative Incita. Ils devront peser leurs matières résiduelles chaque mois pour documenter le projet.

Le groupe coordonne le programme en partenariat avec la Ville de Boucherville.

En entrevue à TVA Nouvelles, la cofondatrice de la coopérative affirme vouloir conscientiser les participants des conséquences de notre mode de vie sur l’environnement.

«L’objectif, c’est d’outiller ces foyers», reconnait Laure Caillot. Elle donne quelques pistes de solution.

«Peut-être être plus attentif à l’achat usagé, peut-être être attentif à la réduction de la consommation», dit-elle.

Les participants peuvent également compter sur les produits offerts par les épiceries en vrac.

«Le but, c’est que vous puissiez sortir d’une épicerie zéro déchet comme réserve et d’arriver à faire votre épicerie la plus complète possible», souligne la propriétaire de l’épicerie «Réserves», Joëlle Martin.