Devez-vous éplucher vos fruits et légumes ?

La peau de nombreux fruits et légumes est souvent peu appétissante.

Pourtant, selon Gabi Zaromskyte, nutritionniste agréée, il n'est pas indispensable d'éplucher certains aliments, car la peau contient souvent de nombreux bienfaits pour la santé.

« Je n'épluche pas certains de mes fruits et légumes. Je mange mes pommes de terre, mes carottes et mes kiwis avec la peau, explique-t-elle. Non seulement la peau nourrit différentes espèces de microbes intestinaux par rapport à la chair, mais elle contient également des fibres. Les fibres sont essentielles pour un microbiome intestinal sain. Laver vos produits avec du vinaigre de cidre de pomme ou de l'eau salée peut aider à éliminer l'excès de pesticides. »

Bien que cela puisse prêter à controverse, il est tout à fait possible de manger le trognon des pommes et des poires. Pour les rendre plus comestibles, Gabi les coupe au niveau du trognon et enlève les pépins.

« De cette façon, j'ai un peu de trognon dans chaque tranche de pomme ou de poire. Je fais cela parce que la peau du fruit, la chair extérieure et le trognon nourrissent tous des microbes intestinaux différents. C'est important, car un microbiome intestinal diversifié est lié à un large éventail de bienfaits pour la santé physique et mentale », a expliqué l'experte.

En outre, la spécialiste fait remarquer que les aliments fermentés ne doivent pas seulement être utilisés dans les plats salés. « Le yaourt, le kéfir, la choucroute, le kimchi, d'autres légumes marinés, ainsi que le pain au levain de bonne qualité ou le kombucha sont tous des aliments fermentés. Ils contiennent des bactéries vivantes, appelées probiotiques, qui jouent un rôle crucial dans la santé de l'intestin et, par conséquent, dans la santé en général, a-t-elle ajouté. Pour intégrer davantage d'aliments fermentés dans votre alimentation, vous pouvez par exemple ajouter du kéfir à votre bol de muesli ou à votre porridge du matin, ou encore ajouter une variété de légumes marinés pour rehausser la saveur de vos repas. »