Disparition d’Yvon Guévin : «on croit que c’était un départ volontaire»

Yvon Guévin, porté disparu en 2014, laisse sa famille sans réponse, car son corps n’a toujours pas été retrouvé près de neuf ans après sa disparition.

En juillet 2014, l'homme de 75 ans, qui était un amoureux de la pêche, a quitté sa résidence à Pierreville avec son chien au volant de sa voiture, un Jeep Cherokee rouge.

«Mon père n’était pas bien, on voyait de semaine en semaine que son état psychologique était de moins en moins bon», explique sa fille, Dominique Guévin en entrevue au Québec Matin.

Ni son corps ni son véhicule n’ont été retrouvés.

«Desfois, on se dit qu’il avait trouvé une bonne cachette parce qu’on pensait connaître tous les endroits où mon père allait», «On aimerait pouvoir mettre une fin à tout ça pour pouvoir lui rendre un dernier hommage.»

Le deuil est difficile à faire lorsque le corps d'un proche n'a jamais été retrouvé.

«On apprend à vivre avec la situation, nos vies continuent, mais c’est difficile de faire un deuil, parce qu’on ne l’a pas trouvé», explique Mme Guévin. «Il est dans le néant.»

Lueur d’espoir

Des plongeurs bénévoles feront de nouvelles recherches cet été pour tenter de le retrouver et lever le voile sur le mystère qui plane.

«On accueille cette offre avec beaucoup de joie», lâche Mme Guévin. «Ce sont les plongeurs de l’espoir et pour nous, la famille, c’est un regain d’espoir, on espère pouvoir le retrouver.»

Des démarches compliquées

Selon la loi, sept ans doivent s’écouler après la disparition d’un individu pour pouvoir le déclarer décédé.

«Après sept ans, on ne peut pas simplement claquer les doigts et avoir l’avis de décès», raconte Mme Guévin. «On doit avoir un avocat et passer devant le juge, parce que c’est le juge qui déclare le décès.»

Pour la famille de M. Guévin, le processus de deuil ne pourra s’enclencher que lorsqu’il sera retrouvé.