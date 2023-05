El Paso se prépare au pire

À seulement quelques heures de la levée du «Titre 42», la journaliste du Journal de Montréal, Nora T. Lamontagne a témoigné de la situation tendue qui se déroulait jeudi à El Paso, au Texas.

Plus de 10 000 migrants ont traversé la frontière entre le Mexique et les États-Unis ces derniers jours et selon CNN, plus de 100 000 autres campent actuellement du côté mexicain, attendant minuit pour arriver en sol américain.

AFP

«Les organismes communautaires à qui j’ai parlé s’attendent au pire. Ils fonctionnent déjà à pleine capacité depuis plusieurs jours déjà», a mentionné Nora T. Lamontagne.

À El Paso, plusieurs écoles abandonnées ont été réparées afin d’accueillir les migrants en cas de besoin.

Getty Images via AFP

Les patrouilles frontalières ont érigé une immense tente pouvant accueillir jusqu’à 1000 personnes. Les autorités s’en serviront pour accueillir les migrants, les entrer dans le système et les relâcher par la suite.

Confusion chez les migrants

Au cours des derniers jours, plusieurs migrants se sont dépêchés de traverser la frontière, croyant que la fin du «Titre 42» les empêcherait de se rendre aux États-Unis.

«Cette désinformation-là, ça circule beaucoup par les passeurs de migrants et ils se demandent ce qui va leur arriver ici», affirme Nora T. Lamontagne.