EN VIDÉO | Il tombe nez à nez avec un alligator

Une caméra robotisée chargée d’inspecter les canalisations municipales est tombée nez à nez avec un alligator de cinq pieds, à Oviedo en Floride.

La caméra, qui analysait les conduites dans le cadre d’une investigation sur les nids-de-poule, a fait savoir la municipalité dans un communiqué sur Facebook.

Une caméra robot a poursuivi un alligator de cinq pieds (1,5 m) à travers un tuyau d'eaux pluviales de Floride, a capturé le reptile alors qu'il errait sous terre.

La vidéo téléchargée sur les réseaux sociaux provient d'Oviedo, en Floride, et montre l'alligator à l'intérieur du tuyau, le 5 mai dernier, rapporte Reuters.

«Ils sortent généralement le robot pour inspecter lorsqu'il y a des défauts potentiels de la chaussée pour voir si des tuyaux ont des fuites, des fissures, des défauts, etc. sous terre. Lors de l'inspection de vendredi, comme vous le verrez dans la vidéo, ils sont tombés sur un alligator de cinq pieds ! Au début, ils pensaient que c'était un crapaud et dans la vidéo, vous voyez deux petits yeux brillants jusqu'à ce que vous vous rapprochiez - mais quand il s'est retourné, ils ont vu la longue queue de l'alligator et l'ont suivi à travers les tuyaux ! Vous pouvez voir dans la vidéo qu'ils ont parcouru environ 340 pieds avant que le robot ne se coince et que l'alligator ne s'éloigne.»

Une autre bonne raison d’éviter de se promener dans les canalisations!