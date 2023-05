Envoi d'images intimes: 3 ans pour l’enseignant du Séminaire Saint-François accusé de leurre

L’enseignant du Séminaire Saint-François Dave-Alex Berthelot a été condamné à une peine de trois ans de détention pour leurre. L’homme avait plaidé que c’est un complexe sur la taille de ses organes génitaux qui l’avait poussé à envoyer des photos intimes à des adolescents de l’établissement scolaire.

Berthelot avait assuré lors des observations sur la peine qu’il n’y avait aucun intérêt sexuel derrière les échanges, seulement un désir de comparaison, une recherche physiologique. Des arguments qui n’ont pas convaincu la juge Annie Trudel.

«La juge n’a pas cru l’absence d’intérêt sexuel et n’a pas retenu le témoignage de l’expert (le psychologue de l’accusé]», expose le procureur de la couronne, Me Louis-Philippe Desjardins, satisfait du dénouement du dossier.

Le ministère public avait suggéré une peine de quatre ans de détention tandis que la défense avait plaidé une peine de 12 mois d’emprisonnement. Berthelot avait plaidé coupable à des chefs d’accusation de leurre et d’exploitation sexuelle.

Besoin de comparaison

Dave-Alex Berthelot avait expliqué au cours des procédures qu’un événement traumatique vécu durant un voyage en Thaïlande avait exacerbé ses complexes quant à la taille de son pénis.

Photo Pierre-Paul Biron

Visiblement victime d’extorsion, l’homme s’était retrouvé dans un poste de police après avoir été possiblement drogué. Sur place, il est battu et ridiculisé par les agents qui menacent de couper son pénis «comme il ne peut servir à rien».

Dans les années suivantes, à la recherche de «comparaison», affirmant vouloir «se sentir normal», Dave-Alex Berthelot a envoyé des photos intimes à des adolescents qu’il côtoyait au Séminaire Saint-François où il était enseignant de science, mais aussi entraîneur de football.

Au total, six jeunes hommes ont reçu des photos de l’accusé, ce dernier leur demandant aussi des images intimes en échange.

Lien de confiance brisé

La couronne avait plaidé que le lien de confiance et d’autorité qui existait entre l’accusé et ses victimes était un facteur aggravant important. Pourquoi rechercher l’approbation de jeunes garçons mineurs et sur qui il était en autorité avait insisté Me Desjardins.

La juge Trudel s’est rangée derrière ces arguments dans l’imposition de la peine, soulignant tout de même le processus thérapeutique dans lequel s’est engagé l’accusé depuis son arrestation.

Ce dernier avait d’ailleurs souligné ce fait lors des procédures, remerciant ses victimes d’avoir parlé. «Parce que vous avez fait ce choix, j’ai pu trouver l’aide dont j’avais besoin.»