Éric Duhaime a ramené à l’ordre du jour la question des drag queens, au grand désespoir des panélistes de «La Joute».

À l’occasion d’une conférence de presse, le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ) a poursuivi jeudi son combat contre les drag queens qui lisent des comtes aux enfants.

Pour le jouteur Gaétan Barrette, M. Duhaime «fait vraiment de la politique de droite, comme on voit dans le Sud. On n’est pas en Floride. On n’est pas censé avoir ce genre de discours là.»

«Et je pense qu’il se nuit. Je pense qu’en faisant ça il va se limiter à son auditoire, qui est assez restreint... puis en quelque part, je suis assez content qu’il ne soit pas à l’Assemblée nationale, là», a ajouté l’ancien ministre de la Santé.

M. Duhaime prévoit présenter une pétition comptant 40 000 signatures à la ministre Martine Biron, responsable de la Condition féminine.

Selon un sondage qu’il a également soumis, 59% des Québécois estiment qu’il faut obligatoirement le consentement explicite des parents avant de tenir une activité éducative.

Le jouteur Marc-André Leclerc ne comprend pas pourquoi M. Duhaime ramène le sujet à l’actualité, d’autant plus que la statistique qu’il met de l’avant rejoint d’ores et déjà les pratiques en place dans les écoles.

«C’est déjà comme ça dans l’école de ma plus vieille. Pour chaque activité... il y en avait une l’autre fois, cabane à sucre – deux œufs, bacon, tournées –, ben on l’a approuvée, l’activité. C’est ça tout le temps! Comme parents, tu décides. Donc je ne vois pas vraiment il est où le problème présentement», détaille-t-il.

Yasmine Abdelfadel partage la position de son copanéliste.

«Il y a deux semaines, le professeur de ma fille a apporté des timbits... il nous a envoyé un courriel pour qu’on donne l’autorisation pour que les enfants mangent des timbits. C’est donc une tempête dans un verre d’eau : on sait que les écoles demandent les autorisations aux parents pour tout et rien», mentionne-t-elle.

«Franchement, Éric Duhaime devrait se trouver un autre cheval de bataille, parce que là ça commence à être lassant comme projet politique», ajoute la jouteuse.