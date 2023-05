État critique: un policier de l’escorte royale frappe une octogénaire

Un policier à moto, qui faisait partie du cortège royal escortant la duchesse d’Édimbourg, aurait gravement happé une octogénaire mercredi.

L’accident se serait produit dans l’ouest de Londres en milieu d’après-midi, a rapporté BBC jeudi.

L’octogénaire, grièvement blessée, aurait été transportée en centre hospitalier après avoir été traitée directement sur les lieux par le service ambulancier londonien et l’Ambulance aérienne de Londres, a poursuivi le média anglais.

De son côté, un porte-parole du palais de Buckingham a indiqué que la duchesse d’Édimbourg, Sophie, serait «reconnaissante pour la réponse rapide des services d'urgence» et que ses «pensées et ses prières sincères accompagnent la dame blessée et sa famille».

Une enquête de la police métropolitaine de Londres a été ouverte pour faire la lumière sur les circonstances entourant l’accident.