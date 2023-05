Fermeture d'une RPA: «J'ai préféré donner des bains que de remplir de la paperasse»

C'est le choc dans la petite communauté de Wotton, en Estrie, après que le CIUSSS de l'Estrie a annoncé la fermeture de la seule résidence privée pour aînés de la municipalité.

16 personnes âgées seront déracinées de leur milieu pour des raisons administratives.

«J'ai préféré donner des bains que de remplir de la paperasse», explique le propriétaire de la Résidence Wotton, Marco Laprade.

«Tout ce qu'on me reproche, c'est pour des formulaires qu'on n'a pas rempli ou pas envoyé, rien sur la santé ou la sécurité des résident. Le CIUSSS me demandait d'aller faire suivre une formation supplémentaire à une de mes employées, mais il ne nous envoie personne pour la remplacer pendant ce temps-là? On manque de personnel», précise-t-il.

Les familles de résidents rejoints par TVA Nouvelles ne comprennent absolument pas la décision du CIUSSS.

«Ma mère est très bien dans cette résidence. La qualité des soins est bonne et le personnel est dévoué, il y a beaucoup d'amour à l'intérieur. Qui a pris cette décision-là? Je ne comprends pas du tout. Et ils vont aller où ces 16 personnes?»

Le maire de Wotton, Jocelyn Dion, est sous le choc: «On ne s'attendait pas à ça. La plupart de ces résidents là sont nés à Wotton et voulaient terminer leurs jours ici. Ils seront déracinés, c'est triste.»

La fermeture doit être effective au plus tard le 8 juillet prochain.