Ils découvrent une fortune dans le grenier d’un parent décédé

Une famille de la Louisiane, aux États-Unis, a découvert des obligations endommagées dans le grenier d’un parent décédé et a décidé de les encaisser malgré tout.

Ils ont apporté les documents en lambeaux au bureau du trésorier de Louisiane, où des fonctionnaires les ont reconstitués 18 ans plus tard.

Les obligations valaient près de 350 000$.

Avant l’avènement des ordinateurs, les obligations permettaient à une entreprise d’emprunter de l’argent sur les marchés financiers.

Toute personne qui le voulait pouvait acheter ces obligations. Elle prêtait de la sorte une somme à l’entreprise, qui devait, à terme, rembourser le montant au prêteur. Pendant toute la durée du prêt, l’entreprise payait également des intérêts.

«On ne sait jamais ce qui peut être un bien non réclamé», a déclaré le trésorier de Louisiane, John Schroder, dans un communiqué de presse.

Le Louisianais avait acheté des obligations et les avait mises en sûreté dans un coffre de la Whitney Bank de la Nouvelle-Orléans, rapporte le New York Post.

Or, quand l’ouragan Katrina a ravagé la ville en 2005, la banque s’est retrouvée complètement inondée.

Lorsque le Louisianais est venu récupérer ses obligations, elles étaient complètement détrempées.

L’homme les aurait alors entreposées dans son grenier, où ils les auraient vraisemblablement oubliées.

Sa famille les a retrouvées peu après son décès, alors qu’elle nettoyait sa maison.

Les obligations étaient en lambeaux après avoir été tour à tour détrempées puis séchées à la chaleur du grenier.

Les fonctionnaires du service des biens non réclamés ont effectué des recherches sur les obligations et ont découvert que l'agent payeur avait déclaré les coupons et les intérêts non réclamés avant de faire faillite.

L'État disposait toujours de l'argent et a demandé à la famille d'apporter le papier pourri.

«Il s'agit d'un cas très rare où nous avons reçu toutes les obligations en papier détériorées", a déclaré M. Broussard. "Nous avons dispersé les obligations déchirées et froissées sur la table de conférence. En fin de compte, nous avons réussi à faire correspondre les obligations physiques avec nos dossiers de trésorerie, et la créance importante a été payée aux héritiers de ces obligations», a expliqué John Broussard, le responsable des investissements du Trésor de Louisiane, dans un communiqué.