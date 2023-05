Ils meurent en performant un rituel avec du mucus de grenouille venimeux

Au cours des deux dernières semaines, un petit palais de justice niché dans l'est de l'Australie a entendu des témoignages contradictoires et inhabituels sur la mort de deux habitants, selon BBC News.

Natasha Lechner serait décédée d'un arrêt cardiaque, tandis que les autorités pensent que Jarrad Antonovich est décédé des suites de blessures causées par de graves vomissements.

Les deux incidents se sont produits peu de temps après que les deux individus aient utilisé du kambo, du mucus de grenouille toxique.

Le décès de ces individus a été constaté dans la région du nord de la Nouvelle-Galles du Sud, une région célèbre pour ses magnifiques forêts tropicales et ses superbes plages, mais aussi pour sa scène de thérapie alternative, rapporte BBC News. Ce mucus de grenouille toxique est d’ailleurs utilisé pour performer un dans un ancien rituel amazonien.

Un coroner enquête maintenant sur ce qui a mené à leur décès et si quelque chose aurait pu être fait pour les sauver.

Natasha Lechner

Le 8 mars 2019, Natasha Lechner a organisé une cérémonie de kambo chez elle à Mullumbimby à 20 minutes de la ville côtière de Byron Bay.

Elle souffrait d'obésité morbide et s'était tournée vers des médecines alternatives pour gérer ses maux de dos chroniques.

Toutefois, quelques secondes après avoir appliqué du kambo sur cinq petites brûlures sur sa poitrine et son bras, elle s'est évanouie. Quelques minutes plus tard, elle était morte.

La femme de 39 ans avait suivi une formation de praticienne du kambo quelques mois seulement avant sa mort, mais un tribunal a appris qu'elle n'avait pas été avertie du risque de mort subite que posait l'utilisation du kambo.

Bien qu'elle était avec un autre praticien de kambo, qui a commencé la RCR lorsqu’elle s’est évanouie, aucune ambulance n'a été appelée pour Mme Lechner jusqu'à ce que sa colocataire rentre à la maison 10 minutes plus tard. Son amie raconte, en entrevue à BBC News qu’elle a retrouvé son amie avec de la mousse blanche autour de la bouche.

Jarrad Antonovich

La mort de Jarrad Antonovich le 16 octobre 2021 a duré beaucoup plus longtemps que celle de Mme Lechner.

L’homme participait à une retraite de six jours à Kyogle, à une heure de Byron Bay, lorsqu'il a pris du kambo. Lui aussi souffrait de maladies chroniques, selon BBC News.

L’homme de 46 ans avait l'air malade tôt le jour de sa mort, a appris BBC News. Neuf ou dix heures plus tard, il était incapable de marcher sans aide et son visage et son cou étaient enflés.

À un moment de la soirée, les autorités pensent qu'il a également consommé de l'ayahuasca, une autre drogue qui, en plus de déclencher des hallucinations, provoque souvent de graves vomissements.

À 23 h 30, il s'était évanoui, incitant finalement quelqu'un à appeler une ambulance, selon la BBC.

Toutefois, personne n'a dit aux ambulanciers que M. Antonovich avait consommé du kambo et de l'ayahuasca. Au lieu de cela, on leur a suggéré qu'il souffrait d'une crise d'asthme. En réalité, son œsophage avait rompu.

Qu’est-ce que le kambo?

Le kambo, également connu sous le nom de sapo, est une substance cireuse récoltée en grattant la peau d'une grenouille singe géante vivante (phyllomedusa sauvagii).

La grenouille que l'on trouve dans toute l'Amazonie, sécrète la substance comme mécanisme de défense pour tuer ou avertir les animaux qui essaient de la manger.

Lors d'une cérémonie de kambo, les humains l'utilisent pour déclencher un intense processus dit de désintoxication.

Les participants doivent d’abord boire plus d’un litre d’eau, de petites brûlures sont créées sur leur peau et la substance est appliquée sur les plaies ouvertes.

Celle-ci provoque une augmentation de la tension artérielle, une accélération du rythme cardiaque et le corps se purge par des vomissements ou des défécations, souvent les deux. Les symptômes varient en gravité et durent généralement jusqu'à une demi-heure.

Les peuples autochtones d'Amérique du Sud utilisent le kambo depuis des siècles, croyant qu'il conjure la malchance et améliore les compétences de chasse.

De nos jours, il s’agit d’un rituel chamanique qui, selon ses adeptes, débarrasse le corps des toxines, apporte de la clarté mentale et traite diverses maladies.

Toutefois, aucune recherche ne soutient ces prétendus bienfaits pour la santé et il est interdit par les autorités australiennes de la santé.