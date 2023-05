Itinérance: deux sites temporaires de tolérance à Granby

La ville de Granby, épaulée par le Groupe Actions Solutions Pauvreté (GASP), multiplie les efforts depuis l'an dernier pour soutenir les personnes en situation d'itinérance. L'été dernier, la municipalité avait permis aux sans-abris d’établir leurs campements sur un site temporaire, au parc Saint-Antoine-de-Padoux, et renouvelle l'initiative pour la présente période estivale.

Ce n’est pas un, mais bien deux sites temporaires qui seront déployés.

Le premier sera situé sur le terrain Yamaska, au coin des rues Robinson Sud et Cowie, tandis que le second sera derrière le cimetière de la rue Cowie.

Les tentes et les bicyclettes seront permises, mais aucun matériau de combustion ne sera accepté.

«Ce n’est pas la solution ultime. Ce sont des solutions qui sont temporaires. On met en place le plus possible [de solutions] pour s’assurer d’une bonne cohabitation sociale et pour que tout le monde se sente en sécurité», a expliqué la mairesse de Granby, Julie Bourdon.

Deux ressources ont aussi été embauchées pour créer un lien de confiance avec ces personnes vulnérables, mais aussi pour sensibiliser les citoyens et les commerçants à cette réalité.

Ces sites seront accessibles jusqu’au 31 octobre prochain.