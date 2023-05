Joyeux anniversaire! Bobi, le plus vieux du monde, fête ses 31 ans

Le chien le plus vieux du monde a fêté ses 31 ans jeudi, assurant encore plus le poids de son record.

• À lire aussi: Bobi fracasse le record Guinness du plus vieux chien du monde!

Bobi le chien est un mastiff de l'Alentejo, aussi appelé le rafeiro de l'Alentejo, pure race.

Né le 11 mai 1992, il a fêté ses 31 ans jeudi.

Le Guinness World Records l’a nommé «le plus vieux chien vivant», et a indiqué qu’il s’agit du plus vieux canidé jamais enregistré, rapporte le New York Post.

Guinness World Records

Bobi est issu d'une lignée de chiens à longue durée de vie, dont sa mère, Gira, qui a vécu jusqu'à l'âge mûr de 18 ans.

En février, il a détrôné un chihuahua de l'Ohio nommé Spike pour remporter le titre de chien le plus vieux.

La date de naissance de Bobi a été confirmée par le service médical vétérinaire de la municipalité de Leiria et par la base de données gouvernementale sur les animaux de compagnie SIAC.

Le Rafeiro do Alentejos est une race de chiens de garde du bétail dont l'espérance de vie moyenne est de 12 ans.