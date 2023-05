La police de Saint-Jérôme recherche un homme qui fait face à plusieurs accusations criminelles

La police de Saint-Jérôme demande l’aide du public afin de retrouver un homme de 29 ans visé par un mandat d’arrestation.

«Un mandat d’arrestation a été émis contre [Nico Charrette-Lefebvre] pour plusieurs chefs d’accusation en matière d’invasion de domicile, séquestration, voies de fait causant des lésions, menace, méfait et bris de condition d’une ordonnance de remise en liberté dans un contexte de violence conjugale», a précisé le corps policier par voie de communiqué.

PHOTO FOURNIE PAR LA POLICE DE SAINT-JÉRÔME

Mesurant 175 cm et pesant 91 kg, il a les yeux bleus et les cheveux bruns. Il possède également des tatouages au poignet droit et sur la partie inférieure de son bras droit. Il a également une cicatrice sur la partie inférieure de son bras droit.

Selon les informations de la police, il pourrait se trouver à Saint-Jérôme, Joliette, Laval ou Montréal.

PHOTO FOURNIE PAR LA POLICE DE SAINT-JÉRÔME

Quiconque aurait de l’information sur Nico Charrette-Lefebvre peut communiquer avec le sergent-détective Samuel Groulx au (450)432-3000 poste #2257, et ce de façon confidentielle. La police invite également les personnes qui l’apercevrait à appeler le 911 en mentionnant le numéro de dossier SJM-230427-035.