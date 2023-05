Madonna va vendre les photos de son livre érotique aux enchères

Les photographies de l'ouvrage controversé de Madonna passeront sous le marteau à New York en octobre.

Intitulée «Madonna x Meisel - The SEX Photographs», la vente aux enchères présentera des photos érotiques tirées du livre de photos «SEX», sorti en 1992 et qui présentait le travail du photographe Steven Meisel avec la star.

Avant la vente, une sélection de photographies sera également exposée chez Christie's à Londres entre le 23 mai et le 2 juin, chez Christie's à Paris entre le 27 juin et le 6 juillet et chez Christie's à New York du 30 septembre jusqu'à la vente du 6 octobre.

Plus de 40 photographies de ce livre emblématique seront mises aux enchères lors de cette vente. Une partie des bénéfices sera reversée à l'organisation à but non lucratif de Madonna, Raising Malawi.

«Trente ans après la sortie du célèbre livre SEX, réalisé exclusivement en collaboration avec Meisel, ces photographies restent indéniablement emblématiques», a déclaré Darius Himes, vice-président de Christie's et responsable international de la photographie.

«Elles incarnent un moment de l'histoire de l'art à la fin du XXe siècle et résument un instant ludique et prémonitoire, qui laisse entrevoir l'avenir d'une célébrité publique portée par des personnages soucieux de leur image. Ces images sont tout simplement exceptionnelles.»

Au moment de sa sortie, «SEX» est devenu le beau livre le plus rapidement vendu de tous les temps. L'ouvrage avait suscité la controverse à sa sortie en raison des photos explicites de Madonna, aujourd'hui âgée de 64 ans, dans lesquelles elle présente son personnage de dominatrice, Mistress Dita. Les images montraient également la chanteuse de Vogue en compagnie des rappeurs Big Daddy Kane et Vanilla Ice, ainsi que du mannequin Naomi Campbell et de la star du porno gay Joey Stefano.

«SEX» a été réédité en 2022 en collaboration avec la maison de couture emblématique Saint Laurent.