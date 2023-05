Maison des aînés au Saguenay-Lac-Saint-Jean: l'ouverture repoussée l'automne prochain

Les personnes âgées de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui attendent depuis des semaines de pouvoir s'installer dans les nouvelles maisons des aînés ont appris mercredi que le déménagement est finalement reporté de plusieurs mois.

• À lire aussi: Maison des aînés: retards et favoritisme allégué

Ces trois maisons offriront un total de 360 places, et le recrutement de personnel n'est pas facile. Et il semble que les fissures, pourtant esthétiques, découvertes dans les trois maisons, prendront plus de temps à réparer.

«Ça semble être un dossier politique», a affirmé la représentante régionale de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), Julie Boivin.

«On a une bonne relation avec l'employeur, mais dans le dossier des Maisons des Aînés, on comprend que c'est le politique qui s'en mêle.»

Pas plus tard que la semaine dernière, l'administration régionale de la Santé se préparait pour une ouverture...le 28 mai.

«Les avis avaient été envoyés», a confirmé le président du syndicat, qui représente notamment les préposés aux bénéficiaires affiliés à la CSN, Olivier Côté. «Est-ce que le CIUSSS savait à ce moment-là qu'il serait contraint de reculer? C'est une bonne question!»

Le CIUSSS a fait savoir mercredi aux familles et aux différents syndicats que les trois Maisons de Roberval, Alma, et Saguenay seront ouvertes seulement l'automne prochain. Une décision logique dans les circonstances, aux yeux des syndicats, puisque le recrutement semblait accuser du retard, surtout à Chicoutimi et Roberval.

«Penser ouvrir en période estivale, c'était utopique!», a affirmé Julie Boivin. «Avec les vacances, c'était clair que le recrutement aurait été plus difficile.»

La construction des maisons accusait déjà du retard il y a un an. La découverte de fissures, l'hiver dernier, avait retardé une autre fois le déplacement des bénéficiaires des CHSLD concernés. L'administration régionale parlait à ce moment de problèmes mineurs. L'échéancier envisagé, fin mars et mi-avril, est à nouveau repoussé, pour régler définitivement le problème, espère le CIUSSS.

«Il faut comprendre que ces fissures sont dans les salles de bain des chambres», dit la porte-parole du CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean, Melissa Bradette. «On ne peut laisser les bénéficiaires entrer quand il y a des travaux de la sorte. La période estivale amène toujours un ralentissement dans la construction.»

Le PQ se demande comment les trois maisons du Saguenay-Lac-Saint-Jean, construites par le même entrepreneur, ont pu se retrouver avec le même problème de fissure.

«C'est une question pour l'entrepreneur et ceux qui sont responsables du contrat», a pointé Joël Arseneau, le critique péquiste en matière de Santé et des services sociaux. «La Société immobilière du Québec devrait répondre, et nous dire combien ça coûte.»

Le PQ observe également que le problème de recrutement de personnel pour les Maisons des Aînés est généralisé à travers le Québec.