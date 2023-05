Prévisions météo: un bref air d’été avant l’arrivée des précipitations

Même si la séquence du beau temps se poursuit jeudi et vendredi au Québec, l’arrivée d’un système avec un potentiel orageux risque de laisser sur son passage des précipitations faisant chuter le mercure.

Selon les prévisions d’Environnement Canada, un front froid balayera la province de vendredi à samedi avec des précipitations et un faible risque d’orages, mais le beau temps devrait être de mise durant le week-end.

En attendant, la journée de jeudi se présente sous de bons auspices météo presque partout au Québec avec un temps généralement ensoleillé et des températures estivales, notamment à Montréal où il fera 25 degrés.

Le même topo est attendu pour vendredi dans le centre de la province avec toutefois plus de nuages porteurs de possibles averses sur plusieurs secteurs de la Mauricie, de Québec et du Saguenay.

Le système en provenance de l’ouest de la province se déplacera par la suite vers l’est du Québec qui connaîtra des fortunes diverses avec du temps généralement ensoleillé jeudi et des averses le lendemain, alors que les températures connaîtront une hausse sensible.

Mais le beau temps, avec un soleil généreux et des températures plus printanières, sera de retour pour la fin de semaine dans le sud et le centre du Québec, tandis qu'un ciel plus nuageux est anticipé pour les secteurs de l’est de la province.