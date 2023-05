Un homme de 38 ans manque à l’appel à Montréal

La police de Montréal demande l’aide du public pour retrouver un homme aux propos inquiétants qui manque à l’appel depuis mercredi après-midi.

Nicholas Beecroft Mc Arthur, 38 ans, aurait été vu pour la dernière fois dans un centre de soins du nord de la ville, où il aurait tenu des propos inquétant. Ainsi, les autorités et ses proches craindraient pour sa santé et sa sécurité, a précisé le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Il mesure 1,75 m (5 pi 9 po) et pèse 70 kg (155 lb). Il a les cheveux blonds et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, il portait un chandail blanc à manche courte, un jeans bleu et des sandales.

Quiconque verrait Nicholas Beecroft Mc Arthur est prié de communiqué avec la police via le 911.