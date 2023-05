Une émission sur CNN, et Trump rallume le débat sur sa place dans les médias

Fallait-il l’inviter de cette manière? Une émission sur CNN avec Donald Trump en vedette, multipliant les provocations et les infox, aura suffi pour relancer le débat sur la place que lui donneront les médias pendant la primaire républicaine et, peut-être, la présidentielle de 2024.

C’était son retour à une heure de grande écoute sur la chaîne d’infos du câble, qu’il a souvent abreuvée d’injures, et il n’a pas laissé passer l’occasion. Pendant 1 h 10, répondant aux questions d’un panel d’électeurs républicains ou indécis du New Hampshire, Donald Trump a attaqué Joe Biden sur l’inflation et l’immigration et dépeint l’Amérique comme «un pays du tiers-monde».

Mais il a aussi répété -- sans preuve, lui a rappelé la journaliste Kaitlan Collins -- que l’élection présidentielle de 2020 avait été «truquée» en sa défaveur, et minoré la violente invasion du Capitole par des milliers de ses partisans refusant la défaite, le 6 janvier 2021.

Le plus souvent sous les applaudissements de ses partisans, carrément hilares quand le septuagénaire a qualifié de «tarée» l’ancienne journaliste E. Jean Carroll, à qui il devra verser cinq millions de dollars de dommages et intérêts pour l’avoir agressée sexuellement en 1996 et diffamée, selon un verdict rendu mardi par un jury citoyen à New York. Verdict dont il a officiellement fait appel jeudi.

Mégaphone

«Désastreux», «folie totale», «honte»... critiquée avant même l’émission, surtout dans les rangs proches des démocrates, CNN a reçu un déluge de remontrances depuis mercredi soir, accusée d’avoir tendu le mégaphone à infox au favori de la primaire républicaine pour faire de l’audience.

Selon la chaîne, l’émission a réuni 3,3 millions de téléspectateurs, soit le 2e meilleur résultat d’un tel format depuis 2016 sur CNN.

«Difficile de voir comment l’Amérique a été servie par le spectacle de mensonges qui a été diffusé sur CNN mercredi soir», démarre même l’analyse d’un des journalistes de la chaîne qui suit les médias, Olivier Darcy.

«Ce n’est pas de l’information, c’est du bruit», renchérit auprès de l’AFP Matthew Jordan, professeur associé d’étude des médias à l’université Penn State.

Pour lui, l’idée même de démonter en direct les mensonges de Donald Trump, banni jusqu’à récemment de Twitter et Facebook pour incitation à la violence après le 6 janvier 2021, relève de la gageure.

«Stratégie»

«Le problème c’est que la stratégie de Trump, en tant que démagogue autoritaire, est de mener une guerre contre la vérité avec un déluge de mensonges, de sorte que la vérification des faits ne fonctionne pas (...) il continue à mentir», assure Matthew Jordan.

Via un porte-parole, CNN assure au contraire que ce travail de vérification a été effectué «en temps réel» par sa journaliste, qui a posé «des questions difficiles, justes, révélatrices». Au lendemain de l’émission, de nombreux médias ont consacré des articles à démonter certaines assertions de Donald Trump.

Au-delà du potentiel d’audimat que pourrait encore représenter le candidat de 76 ans, difficile dans les mois qui viennent d’imaginer faire sans celui qui domine pour l’instant les sondages de la primaire républicaine.

«Que se passe-t-il s’il gagne la primaire ? Faut-il ne pas diffuser la convention républicaine?», demande le professeur d’histoire et de journalisme à l’université Rutgers, David Greenberg.

«Dans une démocratie, vous devez permettre aux gens de former leur jugement de manière indépendante», ajoute-t-il auprès de l’AFP.

«Pas de black-out»

Le professeur remercie même CNN de lui avoir «rappelé qui est Donald Trump» et «le lien affectif qu’il maintient auprès de nombreux Américains», un avertissement à ses yeux.

Depuis qu’il a déboulé sur la scène politique américaine, avec ses recettes d’homme d’affaires et de vedette de la télé-réalité, Donald Trump a toujours suscité des débats enflammés sur la place qu’il occupe dans les médias.

Mais il a surtout été un incontestable facteur d’audience pour les chaînes d’information, dans un contexte de concurrence féroce entre Fox News, CNN, ou MSNBC.

Son inculpation pénale pour des fraudes comptables et fiscales, début avril à New York, avait rallumé une frénésie médiatique autour de l’ancien président, qui s’en est toujours nourri.

«En 2016, les chaînes, et CNN en particulier, lui ont donné trop de temps d’antenne. Parce qu’elles le trouvaient spectaculaire», rappelle David Greenberg. «Mais cela ne veut pas dire que l’alternative, c’est juste un black-out», ajoute-t-il. Pour lui, il n’y a pas d’autre solution que de «l’interroger et de le confronter aux faits».