Baleine noire : rien ne bouge et les secteurs de pêche ferment

Chaque année, l’arrivée des baleines noires provoque la fermeture de secteurs de pêche, dans le golfe du Saint-Laurent. Afin d’éviter que la tendance se répète, des experts marins et même le Bloc Québécois proposent des alternatives pour une meilleure coexistence entre les pêcheurs et le mammifère.

Au cours des derniers jours, les zones de pêche 12 et 12 E ont été interdites de pêches pour les 15 prochains jours... la raison ? Deux baleines noires qui étaient de passage. Les règles de Pêches et Océans sont strictes, mais ce sont les seules qui régissent la protection du mammifère en voie de disparition. Mais pour les politiciens de l’opposition, il faut s’adapter.

« Ce n’est pas vrai que les gestes qui sont posés pour protéger la baleine sont inadéquats. Ils sont supérieurs à bien des endroits dans le monde. Donc, il y a un manque de volonté de promouvoir et de faire valoir les efforts de pêche par rapport à la protection des baleines noire. Et ça, c’est déplorable et idéalement il faudrait que le Canada se tienne debout davantage avec plus de fermeté », explique la députée du Bloc Québécois et membre du Comité permanent de pêches et océans, Caroline Desbiens.

Débuter la saison plus tôt, l’arrêt de recherche d’hydrocarbure, améliorer les engins... Plusieurs recommandations ont été également émises dans un rapport par le Comité permanent des pêches et des océans. Ce document, signé par des experts marins, on garantit la coexistence et la pérennité des écosystèmes marins.

« Je pense que là on a le chemin. Maintenant, ça va prendre de l’audace pour faire les premiers pas. Parce que c’est bon écrire des rapports c’est beau écrire des recommandations, ceux qui est sorti aussi du rapport du Comité permanent sur les pêches c’est la même chose, c’est des super belles recommandations. Mais, si ça reste sur du papier et que l’on ne fait rien avec ça, on ne sera pas avancé puis on va avoir perdu tout ce temps-là », précise l’experte en économie marine, Lyne Morissette.

Les pêcheurs sont en faveur de ces recommandations. Ils sont proactifs à l’adaptation de leurs pêches. Ils demandent également d’être impliqués dans le processus décisionnel.

« On n’a pas le luxe de surpasser du savoir de personnes et, ce sont des experts de la mer qui ont des idées et qui connaissent leur territoire, qui connaissent leurs opérations. Oui, faire sans eux c’est de se passer d’une partie des solutions et de se passer d’une partie de l’efficacité aussi », selon l’experte en économie marine.

La fermeture des secteurs durant la période de pêche et les sanctions imposées par le gouvernement mettent à mal les entreprises du secteur alimentaire des Îles et de la Gaspésie. Le Bloc Québécois et l’industrie des pêches demandent au gouvernement d’agir rapidement afin que le problème ne devienne pas gros comme une baleine.