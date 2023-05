Coup d'envoi du camp d'entraînement des Alouettes de Montréal

La Ville de Trois-Rivières se met en mode football et l'heure est aux derniers préparatifs pour accueillir les Alouettes de Montréal dimanche.

Le vestiaire est installé, les joueurs et le personnel de l'équipe commencent à arriver.

«Ça se passe bien, on connait bien les demandes de l'équipe comme c'est la deuxième année consécutive. On connaissait bien notre plan de match. On est prêts. On est vraiment dans les derniers petits détails», a expliqué Isabelle Philibert, coordonnatrice au Cégep de Trois-Rivières.

Il est bien difficile de reconnaître le gymnase du Cégep, qui est complètement transformé en vestiaire avec une centaine de casiers. Il faut dire que c'est une caractéristique du camp qui plaît énormément à l'organisation des Alouettes.

«Je dirais les installations que ce soit, UQTR, le Cégep, les dirigeants, il y a une chaleur. On est vraiment bien reçu», a partagé le directeur général de l’équipe Danny Maciocia.

Un camp qui demande beaucoup d'organisation puisque plusieurs joueurs et membres du personnel seront à Trois-Rivières pour trois semaines. En comptant le personnel, les entraîneurs et les joueurs, entre 130 et 150 personnes sont attendues.

Des entreprises et organismes de la région ont ajouté leur grain de sel aux préparatifs.

«Le service de résidence de l’Université est sollicité pour les héberger, les repas et les salles de réunion aussi. Ils mangent aussi au Cégep. Il y a un partenariat la Société de Transport de Trois-Rivières entre le Cégep et l'Université. La Ville est impliquée et Innovation et Développement économique sont impliqués aussi. Il y a des journées de repos où on a la chance de faire affaire avec une entreprise de yoga local», a expliqué Isabelle Philibert.

Comme l'an dernier, les joueurs de football des Diablos sont impliqués dans l'organisation de l'événement. Cette fois-ci, ils profiteront des premières loges pour admirer Louis-Philippe Bourassa, un ancien joueur qui a lui aussi porté le chandail rouge.

Ce dernier a découvert le football au Cégep de Trois-Rivières et il évolue aujourd’hui dans le monde du football professionnel.

Pour les jeunes joueurs des Diablos, il est un modèle inspirant.

Le 20 mai, un match intraéquipe sera ouvert gratuitement au public et le 27, les joueurs seront sur la terrasse des Aigles pour signer des autographes et rencontrer les amateurs de football de la région.