Elle Fanning a perdu un rôle à cause de son manque d'abonnés sur Instagram

L'actrice américaine Elle Fanning a été évincée d'un rôle pour une bien triste raison.

Elle n'avait en effet pas assez de followers au compteur lors de son audition! C'est ce qu'elle a révélé dans un récent épisode du podcast «Happy Sad Confused».

«Une fois, je n'ai pas obtenu un rôle pour un grand film parce que - ce n'était peut-être pas que pour ça, mais c'est le retour que j'ai eu - je n'avais pas assez d'abonnés Instagram à l'époque», a-t-elle expliqué. «Je n'arrive pas à croire qu'on puisse ne pas obtenir un rôle à cause de ça.»

Il a également été demandé à la star de «Maléfique», qui compte désormais plus de 6 millions d'abonnés sur Instagram, si elle subissait une pression pour rejoindre les franchises des grands studios comme Marvel, DC Studios ou Star Wars afin de rester pertinente dans son métier.

«Ce n'est pas ce que je ressens», a-t-elle expliqué. «Cela fait quelque chose pour les gens, en fait, mais vous ne savez pas non plus si cela va marcher, et c'est aussi effrayant.»

Elle Fanning a commencé sa carrière d'actrice à l'âge de trois ans aux côtés de sa sœur aînée, Dakota. Elle s'est fait remarquer en 2014 en interprétant la princesse Aurore dans le film «Maléfique» de Disney. Elle a repris ce rôle pour la suite de 2019.

Elle Fanning assure en ce moment la promotion de la troisième saison de la série «The Great», sur Hulu, dans laquelle elle joue aux côtés de Nicholas Hoult.