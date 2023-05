Elle invite un homme à un match de baseball puis disparaît

Lorsque Leticia Martinez-Cosman a invité Brett Gitchel à un rendez-vous galant pour assister au match de baseball des Mariners de Seattle au T-Mobile Park le 31 mars, elle n'avait aucune idée qu'elle ne reverrait plus jamais sa famille.

En tant que mère célibataire et principale soignante d'un fils adulte ayant des besoins spéciaux, Leticia, 58 ans, sortait rarement le soir, rapporte People Magazine. Toutefois, en tant qu’admiratrice inconditionnelle des Mariners, elle s'est permis décompresser au stade de baseball.

Après avoir rencontré Gitchel, 46 ans, dans une aire de restauration d'un magasin à grande surface quelques semaines avant leur rencard, les deux ont rapidement discuté de leur admiration mutuelle pour les Mariners et Leticia a proposé de l'emmener au prochain match.

Leticia a pris un égoportrait d'elle-même et de Gitchel lors du match pour documenter leur soirée, mais elle n'est jamais rentrée chez elle ce soir-là, selon son frère Ricardo Martinez.

M. Martinez a d’ailleurs signalé la disparition de sa sœur aînée le 2 avril.

Selon People Magazine, une enquête a révélé que Gitchel aurait kidnappé le fils de Leticia au domicile familial de West Seattle quelques heures avant sa disparition.

Gitchel aurait conduit son fils dans une région éloignée de Renton, Washington, où il aurait tenté de l'étrangler et de l'assassiner avant que le jeune homme ne réussisse à s'échapper et à appeler à l'aide.

Département correctionnel de Seattle

Peu de temps après, la voiture incendiée de Leticia a été découverte, mais la femme était introuvable. Les autorités ont déterminé que sa voiture avait été incendiée intentionnellement.

Ce n’est que deux semaines plus tard que sa dépouille a été trouvée dans un fossé à Renton. Elle avait été étranglée à mort, rapportent les autorités à People Magazine.

Accusé du meurtre de Leticia, Gitchel s’est fait arrêter le 5 avril. Il a plaidé non coupable pour tentative de meurtre et d'enlèvement dans le cas du fils de Leticia et non coupable du meurtre de Leticia.