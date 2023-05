Employés de PME: des augmentations de salaire à venir

Les employés des PME peuvent s’attendre à une augmentation de salaire de 3,3% au cours des 12 prochains mois, selon les plus récentes données de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante.

Même s’il s’agit d’une augmentation qui a été longtemps demandée, il s’agit d’une chute de 0,5% par rapport aux estimations de juin dernier.

«Au fur et à mesure que les gens voient l’inflation diminuer, évidemment ça influence aussi les employeurs et le marché du travail, a expliqué Simon Gaudreault, économiste en chef et vice-président de la recherche nationale pour la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. C’est pour ça qu’on a passé le pic des grosses augmentations.»

Il s’agit également d’une augmentation bien en dessous de l’inflation. Résultat: le pouvoir d’achat de ces employés continuera de diminuer, à moins que l’indice des prix à la consommation (IPC) continue lui aussi de diminuer.

En 2022, le taux d’inflation avait grimpé à 6,8 %. En mars 2023, il était établi à 4,3 %.

«Les salaires vont toujours suivre avec un certain délai, a ajouté Simon Gaudreault. Pourquoi? Parce que c’est beaucoup plus rapide d’augmenter les prix, on peut s’ajuster. Par contre, lorsqu’on y va avec une augmentation de salaire, il faut s’assurer que cette hausse des prix est pour le long terme parce que ça pourrait redescendre.»

Les trois dernières années n’ont pas été de tout repos pour les entreprises. À l'heure actuelle, 20% des propriétaires de PME seraient d’avis que la situation générale de leur entreprise est mauvaise.

Et seulement 34% estimeraient que la situation est plutôt bonne, selon un sondage de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI). C’est d’ailleurs au Québec que l’indice de confiance est le plus bas au Canada.

«Au Québec, on est davantage touchés par la pénurie de main-d’œuvre. Il y a plus d’entreprises qui indiquent devoir faire face aux impacts négatifs de la pénurie de main-d’œuvre. Avec les taux d’intérêt qui montent, il faut financer nos activités. Ça commence à faire beaucoup», a précisé la FCEI.

Statistiques Canada devrait sortir le nouveau taux d’inflation mardi prochain. La Banque du Canada annoncera en juin son nouveau taux directeur, s’il y a du changement.