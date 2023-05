Feux de forêts en Alberta: des habitants prêts à fuir leur domicile

Les habitants de Grande Prairie, dans le nord-ouest de l’Alberta, ont déjà plié bagages, prêts à évacuer leur domicile d’urgence tandis que les flammes des feux de forêts se dirigent tranquillement vers leur quartier.

«On a plusieurs options et si on doit se déplacer rapidement, on peut», a indiqué Brandon Wilson, qui habite seulement à quelques kilomètres de la zone d’évacuation d’urgence des feux de forêts, a rapporté Global News vendredi.

En entrevue avec le média anglophone, le père de famille de Grande Prairie a déjà paqueté l’essentiel – surtout pour les enfants – prêt à évacuer rapidement. Il considèrerait notamment vivre dans une remorque de camping, au besoin, mais demeure optimiste.

Mais les températures élevées prévues durant la fin de semaine pourraient venir nuire à l’effort de guerre.

«Aujourd’hui sera encore une journée complète d’opération incendie, avec plus de 125 pompiers travaillant dans le périmètre des incendies pour traiter les points chauds en prévision des conditions chaudes et sèches attendues ce week-end. Ces conditions sont favorables à une augmentation des incendies», a noté la ville de Drayton Valley sur Facebook vendredi.

Même son de cloche du côté de Trevor Grant, chef des pompiers du comté de Grande Prairie Fire Services, interrogé par Global News.

«Il y a encore beaucoup de [zones qui brûlent sans fumée] invisibles dans le périmètre du feu qui peuvent se rallumer ou s'embraser avec les conditions chaudes et sèches qui pourraient s'étendre et nous causer d'autres problèmes», a-t-il indiqué.

Environ une centaine de membres des Forces armées canadiennes se trouvaient jeudi à Grande Prairie, et plus de 200 autres ont été déployés au travers de la province, selon le gouvernement fédéral.