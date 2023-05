Feux en Alberta: les banques canadiennes récoltent les dons

Les banques canadiennes mettent la main à la pâte pour récolter des dons afin d’appuyer les Canadiens victimes des feux de forêt en Alberta.

• À lire aussi: Feux de forêt: l’armée envoyée en renfort en Alberta

«Le secteur bancaire canadien dans son ensemble est déterminé à appuyer les collectivités en Alberta en proie à ces feux dévastateurs. Les dons du public et des banques aideront la Croix-Rouge canadienne et d'autres organisations à fournir l'aide nécessaire sur le terrain», a déclaré vendredi Anthony G. Ostler, président et chef de la direction de l’Association des banquiers canadiens, via communiqué.

Ainsi, de nombreuses banques canadiennes se sont engagées à remettre des dons corporatifs au Fonds de secours «Incendies de 2023 en Alberta» de la Croix Rouge canadienne (CRC), ont-elles annoncé.

Ces dons devraient servir à financer l'aide d'urgence immédiate, mais également à mettre en place des solutions pour prévenir et réduire les risques, en préparant la province à «toute autre catastrophe susceptible de survenir dans la province».

L’Association des banquiers canadiens encourage ainsi les clients et les employés à faire des dons, directement sur le site de la CRC ou encore dans une succursale des grandes banques canadiennes.

«Depuis toujours, les banques apportent leur aide aux fonds de secours humanitaire et d'urgence au Canada et dans le monde, en appui aux personnes affectées par les événements météorologiques extrêmes, les catastrophes naturelles, les crises sanitaires et les conflits», a-t-elle ajouté.

En parallèle, les assureurs maladie ont tenu à rappeler aux résidents touchés par les feux, qui ont dû quitter leur domicile en vitesse en laissant derrière eux leur documentation, que des mesures ont été mises en place pour les aider.

«Si vous avez des questions sur votre couverture d'assurance maladie collective ou si vous avez besoin d'informations sur votre régime afin d'obtenir des médicaments de remplacement ou d'autres articles médicaux, veuillez contacter votre assureur», a précisé l’Association canadienne des compagnies d’assurances de personnes inc.