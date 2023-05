Fléau des armes à feu: 42 mois de prison pour s’être baladé dans Montréal avec un Glock

Un jeune montréalais qui se baladait avec un pistolet chargé dans les rues de Montréal a appris à la dure que la justice n’entendait pas rigoler avec le fléau des armes à feu, lui qui a été condamné à trois ans et demi de pénitencier.

«La sentence prend en compte son âge et le fait qu’il n’a pas d’antécédent criminel», a fait savoir Me Patrick Lafrenière de la Couronne en laissant entendre que dans d’autres cas, la peine de Vedson Simon aurait pu être encore plus longue.

C’est que quand l’accusé s’était fait arrêter à l’été 2021, il n’avait alors que 22 ans. Ce soir-là, des coups de feu avaient été tirés dans le stationnement d’un immeuble résidentiel et à l’arrivée de la police, Simon était allé leur parler avec un discours décousu, avant de soudainement prendre la fuite.

Arme à feu chargée

Or, dans sa course, il a perdu l’équilibre et fait tomber un «objet noir», qui s’est avéré être un pistolet de marque Glock, avec quatre balles dans le chargeur pouvant en contenir six. Simon, qui a finalement été attrapé, a été envoyé aux urgences.

Photo courtoisie

«Au moment où l’accusé se lève de son lit après avoir reçu son congé, deux douilles tombent au sol», a expliqué le juge Yves Paradis, laissant entendre qu’il pouvait s’agir des deux balles manquantes dans le Glock trouvé par les policiers.

Preuve déficiente

D’abord accusé d’avoir déchargé une arme à feu en lien avec les coups tirés dans le stationnement, son avocat Me Tom Pentefountas affirmait que la preuve n’était pas suffisante pour soutenir une telle accusation. Et après vérification, la Couronne a concédé que c’était effectivement le cas, si bien que Simon a finalement plaidé coupable de possession prohibée d’une arme à feu chargée, ce jeudi au palais de justice de Montréal.

Photo courtoisie

À la suggestion des parties, Simon a finalement écopé de 42 mois d’incarcération, soit moins que la peine minimum s’il avait été reconnu coupable d’avoir tiré dans le stationnement.

«M. Simon n’a pas d’antécédent criminel, c’est quelqu’un qui est malheureusement tombé dans la consommation de drogue et qui essayait de s’en sortir», a commenté Me Pentefountas à la sortie de la salle d’audience.

Photo d'archives, Chantal Poirier

Cette sentence n’est d’ailleurs qu’un autre exemple venant démontrer que tel que le martèle la police de Montréal depuis des mois, les dossiers d’armes à feu sont une priorité absolue, afin que les gens qui croient que s’armer est une bonne idée subiront de graves conséquences.