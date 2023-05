Hydro-Québec déclare des profits de 2,2 G$ au premier trimestre de 2023, des nuages à l’horizon

La société d’État déclare des profits records de 2,2 G$ au premier trimestre de 2023, soit 169 M$ de plus qu’à la même période de l’an dernier, mais des nuages se pointent à l’horizon.

La stratégie de gestion des risques a plus que compensé la diminution des prix sur les marchés d’exportation, selon Jean-Hugues Lafleur, vice-président exécutif et chef de la direction financière d’Hydro-Québec.

Le prix moyen qu’a obtenu Hydro-Québec à l’exportation a été de 13,2 ¢ le kilowattheure. «Toutefois, il ne faut pas s’attendre à ce que nos résultats pour le reste de l’exercice financier soient aussi favorables, étant donné que la baisse des prix sur les marchés devrait se faire davantage ressentir au cours des prochains mois», prévient-il.

Au Québec, les ventes d’électricité ont diminué en raison notamment d’un hiver doux. Les résultats ont aussi été plombés par l’accroissement des charges d’exploitation, comme la masse salariale et les avantages sociaux consentis aux employés, dont les régimes de retraite.

Hydro-Québec justifie ces dépenses par « la croissance des activités de l’entreprise visant à améliorer la qualité et la fiabilité du service».

Great River Hydro

Notons que la récente acquisition d’Hydro-Québec aux États-Unis, Great River Hydro, a entrainé des pertes de 4 millions de dollars au cours du trimestre, dû entre autres aux frais financiers et légaux liés à l’acquisition.

«Mais Great River Hydro, on ne le regarde pas sur une base de profit. Ça n'a pas beaucoup d'impact sur notre bénéfice net et ce n'était pas le but quand on l'a acquis. On vise le long terme avec cette acquisition. Construire treize centrales hydroélectriques en Nouvelle-Angleterre, ça aurait été impossible. Or, on a réussi à faire l'acquisition de ces centrales-là, déjà construites», précise Jean-Hughes Lafleur.