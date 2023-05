Le mois de mai, et en particulier le week-end de la fête des Mères, est un moment crucial pour les Serres Cléroux, à Laval.

L’entreprise vend habituellement entre 2,5 et 3 millions de fleurs dans les 5 jours précédant la fête des mamans.

En entrevue à l’émission «À vos affaires», le propriétaire des serres, Sylvain Cléroux, a confirmé que l’engouement ne se dément pas pour les nombreuses fleurs et plantes qu’il vend.

«Quand il fait beau, les gens aiment ça. Ils restent chez eux et ont le goût d’embellir, puis tout ce qu’on vend, ça ne coûte pas cher. Ça crée du bonheur!», mentionne-t-il.

Malgré l’inflation, ses produits demeurent accessibles, estime M. Cléroux.

«C’est sûr que les prix augmentent un peu, mais considérant la compétition des autres produits et loisirs, je pense qu’on est bien positionnés», soutient le propriétaire des Serres Cléroux.

En plus de desservir le Québec, l’entreprise vend ses produits en Ontario, dans les Maritimes et même aux États-Unis, en plus de fournir en plantes et fleurs le géant Costco.

Sur les trois sites des Serres Cléroux, quelque 200 employés sont présentement à l’œuvre, dont une forte majorité de travailleurs étrangers temporaires.

«Il y en a que ça fait 25 ans qu’ils reviennent chaque année», mentionne Sylvain Cléroux, qui estime qu’au moins 80% de ces travailleurs étrangers sont de retour d’année en année.

