La nomination d’un ami de Simon Jolin-Barrette comme juge «crée un malaise sérieux», disent les oppositions

Le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette a été «très imprudent» en nommant un ami personnel comme juge, selon les partis d’oppositions qui déplorent que la situation risque de mettre à mal la crédibilité du système de justice.

«Ça crée un malaise sérieux. Quand on procède à la nomination d’un juge, il faut que ça donne l’image que c’est au-dessus de tout soupçon, c’est exactement ce que le ministre a raté ici», a affirmé le député libéral André Albert Morin.

Vendredi matin, Le Soleil révélait que Simon Jolin-Barrette a recommandé la nomination de Charles-Olivier Gosselin, un ami de longue date dont il a d’ailleurs célébré le mariage, comme juge à la chambre criminelle de la Cour du Québec.

M. Gosselin est l’avocat qui a porté en Cour suprême le dossier d’Alexandre Bissonnette, le tueur de la Mosquée de Québec, plaidant que les peines consécutives pour les meurtres multiples étaient inconstitutionnelles. Au bout du processus, le plus haut tribunal au pays a invalidé la disposition du Code criminel qui permettait d’imposer des peines de plus de 25 ans d’incarcération.

À Québec, les partis d’opposition ne remettent pas en question les compétences de Charles-Olivier Gosselin.

«Le problème, ce n’est pas la personne qui a été nommée, ni l’impartialité de la Cour du Québec. C’est le ministre. Pour des décisions aussi importantes, il a une responsabilité morale, il doit s’assurer qu’il maintient la crédibilité du système», a dit André Albert Morin.

«C’est très imprudent de la part de Simon Jolin-Barrette», a renchéri le porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, en entrevue au micro de Paul Arcand vendredi matin.

«Il se place dans une situation où même s’il dit que ce n’est pas le cas, il y a une apparence de favoritisme. Je pense qu’il faut trouver des moyens pour que ça n’arrive pas», a-t-il ajouté.

Le ministre se défend

Du côté du cabinet du ministre, on a plaidé que Simon Jolin-Barrette évolue dans le milieu de la justice depuis 15 ans, et qu’il a développé «des liens et des amitiés avec de nombreuses personnes gravitant dans ce milieu».

«Celles-ci ne devraient pas être disqualifiées d’office pour accéder à la fonction de juge», a-t-on fait valoir dans une déclaration écrite.

Par ailleurs, le cabinet a rappelé que «ce n’est pas le ministre de la Justice qui évalue et analyse les candidatures à la fonction de juge», mais un comité de sélection indépendant formé d’un juge désigné par la juge en chef, de deux avocats désignés par le Barreau et de deux membres du public désignés par l’office des professions.

Ce comité agit de manière confidentielle, a-t-on expliqué, et fournit trois recommandations au ministre, qui doit ensuite faire un choix et le soumettre au conseil des ministres.

Une autre nomination controversée

Une autre nomination survenue au même moment a créé la controverse sur la Côte-Nord. Un avocat de la Montérégie, Alexandre Germain, a été nommé juge par Simon Jolin-Barrette, à la chambre de la jeunesse et à la Chambre criminelle et pénale de la Cour du Québec, à Sept-Îles.

Si cette nomination a créé du remous, c’est d’abord parce qu’il est inhabituel qu’un avocat ne pratiquant pas le droit dans la région accède à la fonction de magistrat sur la Côte-Nord.

Qui plus est, le processus de nomination s’est fait de façon particulière. Alexandre Germain a été nommé après un deuxième appel de candidatures. Un premier appel avait été lancé l’année dernière, et le comité de sélection avait remis ses recommandations au ministre en décembre dernier, selon un document qu’a pu consulter l’Agence QMI.

Plutôt que de nommer un juge à la suite de ce rapport, Simon Jolin-Barrette a lancé un second appel de candidatures pour le même poste, mais les avocats ayant soumis leur candidature la première fois n’auraient pas été autorisés à le faire à nouveau.

Ainsi, après un second rapport transmis au ministre au début du mois d’avril, M. Jolin-Barrette a pris la décision de nommer Alexandre Germain.