Les Championnats de l’Est du Canada s’amènent à Sherbrooke

La Ville de Sherbrooke accueille les Championnats de l'Est du Canada de gymnastique et de sports de trampoline, et près de 1000 athlètes, entraîneurs et officiels se sont réunis pour l'occasion.

«On est prêts plus que jamais et on est enjoués et excités de recevoir tout ce monde-là», a lancé la présidente et coordonnatrice du comité organisateur, Vanessa Toulouse.

Les meilleurs athlètes de leurs catégories s’affronteront dans différentes épreuves de trampoline et de gymnastique artistique.

«Chacune des provinces va classer des athlètes à leurs compétitions provinciales pour venir ici», a expliqué la directrice des opérations et des communications de Gymnastique Québec, Alexandra Castonguay.

Le Shergym sera bien représenté. Cinq athlètes du club se sont qualifiés sur l'équipe québécoise. Les gradins du Centre sportif de l'Université de Sherbrooke risquent d'être pleins.

Le comité se prépare depuis 2019

Le comité organisateur se prépare depuis 2019 à accueillir les Championnats de l’Est. Sherbrooke devait les recevoir en 2020, mais la pandémie en a forcé l'annulation.

Ainsi, l’équipe n’avait pas de référant sur lequel se fier pour organiser une compétition d’une telle ampleur.

Les athlètes pourront découvrir la ville de Sherbrooke au cours de différentes activités qui leur seront proposées pendant la fin de semaine. Cette compétition représente d’énormes retombées pour Sherbrooke.

D’énormes retombées pour l’industrie du tourisme

Les hôtels sont remplis et les restaurateurs prêts à accueillir les visiteurs. «On est à capacité complète depuis hier, ça signifie plusieurs centaines de milliers de dollars», a mentionné la directrice de marché, ventes et marketing de l’hôtel Delta de Sherbrooke, Jennifer Labrosse.

Après des années plus tranquilles, cette compétition fait du bien au tourisme. «C’est quand même un des gros weekends, sinon le plus gros depuis la fin de la pandémie», a assuré la coordonnatrice aux communications de Destination Sherbrooke, Amélie Boissonneau.

Les compétitions débutent à 18 h 45 et se poursuivent jusqu'à dimanche. Environ 350 bénévoles seront en action.