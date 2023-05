Maxime Bernier lance sa campagne dans une circonscription manitobaine

Maxime Bernier a lancé vendredi sa campagne dans l’élection partielle de Portage-Lisgar, au Manitoba, annonçant une guerre à la fois contre l’idéologie woke et contre le Parti conservateur de Pierre Poilievre.

«J’ai quitté le Parti conservateur pour une raison : je sais que si on ne se bat pas pour nos valeurs et notre culture, nous allons tout perdre», a lancé le chef du Parti populaire du Canada (PPC) à ses partisans.

Le choix de Portage-Lisgar n’est pas un hasard : avec 22 % des appuis, il s’agit de la circonscription où le PPC a obtenu aux dernières élections son meilleur résultat ailleurs que dans la Beauce natale de son chef fondateur.

M. Bernier a assuré être le seul en mesure de lutter contre l’«hystérie climatique», le «culte de la diversité», l’«idéologie de genre» ou encore la «sexualisation des enfants».

«Le culte wokiste démolit les piliers traditionnels de notre société et cherche à établir une vision tordue et profondément malade de l’avenir», a-t-il fait valoir.

Dans cette circonscription bleu foncé, la bataille se déroulera non pas entre les conservateurs et les libéraux, mais entre les conservateurs de Pierre Poilievre et Maxime Bernier lui-même.

C’est donc sans surprise qu’une large portion de son discours de vendredi midi a tourné autour de l’incapacité du Parti conservateur du Canada (PCC) à lutter pour les valeurs «traditionnelles».

«Ce n’est pas le Parti populaire qui divise le vote conservateur, au contraire, ce sont les conservateurs qui bougent toujours plus à gauche pour diviser le vote libéral», a-t-il dit.

Sous les applaudissements, M. Bernier a signifié que l’élection partielle à venir n’est «pas une occasion pour sortir Justin Trudeau», mais pour faire entrer «une nouvelle voix au Parlement».