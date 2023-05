Michael J. Fox fouillait dans les vidanges avant d’être célèbre

Michael J. Fox a bien ramé avant de connaître la célébrité.

Lors d'une entrevue accordée à Variety, la vedette de Retour vers le Futur a raconté son enfance et son adolescence au Canada, élevé par William, répartiteur de police, et Phyllis, employée de bureau.

Après avoir participé à plusieurs pièces de théâtre à l'école, Michael J. Fox s'est rendu compte qu'il était «plus doué que certains» et a déménagé à Los Angeles pour devenir acteur.

«Je vivais en marge de la société. J'avais 18 ans, je n'avais pas d'argent, pas de relations. Je fouillais littéralement les poubelles pour me nourrir, raconte-t-il. Je savais que si je voulais devenir quelqu'un, je ne pouvais pas rester assis sous le porche de mes parents et me dire: "bon sang, si j'étais né aux États-Unis, si mes parents avaient de l'argent et ne vivaient pas au jour le jour, je pourrais faire quelque chose de ma vie".»

L'acteur se souvient du tournage d’Une nuit folle, folle, en 1980, durant lequel il s'est dit : «Pourquoi ça va marcher pour moi et pas pour eux.»

Il explique : «Ce n'est pas que je leur souhaitais du malheur ou de la malchance - je leur souhaitais tout le succès du monde... Mais je savais que j'allais y arriver. Dieu sait pourquoi.»

Deux ans plus tard, Michael J Fox a décroché son rôle dans Sacrée Famille.

Le succès mondial arrive avec Retour vers le futur, en 1985. Six ans plus tard, on lui diagnostique la maladie de Parkinson et les médecins ne lui donnent que dix ans de plus pour travailler.

«C'est une maladie tellement pourrie, regrette-t-il. Je ne voulais pas y penser. Je ne voulais pas m'en occuper. Cela ne correspondait pas à mon histoire. J'ai tout simplement fermé les yeux.»

Malgré le diagnostic, l’acteur n'a pris sa retraite qu'en 2020. «J'ai gagné plus de prix et j'ai eu plus de nominations depuis que j'ai annoncé ma maladie», a-t-il fait remarquer. «Il se peut que les gens se sentent mal pour moi, mais je préfère voir cela comme une reconnaissance pour avoir continué à mener une carrière légitime. »