Montréal: un septuagénaire est porté disparu

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide de la population pour retrouver un septuagénaire porté disparu depuis jeudi.

Jean-Marc Panneton, 76 ans, a quitté sa résidence de l’arrondissement Rosemont – La Petite-Patrie jeudi après-midi et se déplace en transport en commun. Il serait confus, aurait de la difficulté à s’orienter et les enquêteurs craignent pour sa santé et sa sécurité.

M. Panneton est blanc, mesure 1,65 mètre et pèse 47 kg. Il a les cheveux gris et les yeux bruns. Il s’exprime en français.

Au moment de sa disparition, l’homme portait un chandail de laine blanc avec des motifs en losange noirs, des pantalons noirs et des souliers noirs.