Nomination d’un ami de Simon Jolin-Barrette come juge: le PLQ demande une enquête

Alors que les partis d’opposition croient que le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette a été «très imprudent» en nommant un ami comme juge, le Parti libéral du Québec (PLQ) somme la Commissaire à l’éthique et à la déontologie d’ouvrir une enquête.

Dans une lettre obtenue par TVA Nouvelles, le député de Nelligan, Monsef Derraji fait référence à la nomination à la fonction de juge de la Cour du Québec d’un ami personnel de Simon Jolin-Barrette, le 4 mai dernier.

Selon le député libéral, «l’apparence de conflit d’intérêts» justifie l’ouverture d’une enquête par le Commissaire.

«L’apparence de conflit d’intérêts m’apparait évidente et aurait dû donner placer à une conduite empreinte de la plus grande prudence, compte tenu de l’impartialité essentielle qui est au cœur de la fonction de juge et de l’impact qu’un conflit d’intérêts avéré ou de l’apparence de celui-ci pourrait avoir sur la confiance du public envers notre système de justice», peut-on lire dans la lettre destinée à Me Ariane Mignolet.

La nomination soulève des «questions de nature éthique» étant donné le rôle du ministre et député de Borduas dans la phase finale du processus de nomination.

Appelé à réagir à la controverse, le ministre a affirmé en entrevue à Marie-Anne Lapierre que le juge Charles-Olivier Gosselin a été choisi de façon indépendante par un comité de sélection.