Opération policière dans l’ouest de Montréal: six armes à feu saisies et six suspects arrêtés

Six suspects ont été arrêtés et six armes à feu ont été saisies jeudi soir lors d’une opération policière visant des groupes criminels actifs dans l’ouest de la métropole.

Plusieurs perquisitions ont également été menées dans l’arrondissement de LaSalle, à Pointe-Claire, ainsi qu’à Vaudreuil-Dorion, en Montérégie.

Les policiers ont ainsi pu saisir six armes à feu, des munitions, des poings américains, des sachets de jujubes au cannabis, de même que diverses quantités de cocaïne, d’ecstasy et de Xanax.

Les suspects appréhendés sont cinq hommes et une femme, âgés entre 15 et 30 ans.

Trois hommes âgés entre 18 et 26 ans ont comparu sous plusieurs chefs d’accusation, dont possession d’une arme à feu, avoir braqué une arme à feu, complot et possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic. Tous les trois demeurent détenus pour la suite des procédures judiciaires.

Une femme de 30 ans a été libérée après avoir été accusée de possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic.

Un homme de 19 ans a été libéré avec promesse de comparaître, tandis qu’un adolescent de 15 ans a lui aussi été arrêté lors de l’opération, mais n’a pas encore été accusé.