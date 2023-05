Robert De Niro révèle le nom de son nouveau bébé

Robert De Niro a révélé le nom de son septième enfant.

Lors de la dernière émission de CBS Mornings, l'animatrice Gayle King a indiqué qu'elle avait parlé à l'acteur de 79 ans, et qu'il lui avait confié que l'enfant s'appelait Gia Virginia Chen De Niro et qu'elle était née le 6 avril. Gayle King a également été autorisée à diffuser une adorable photo de la petite fille en grenouillère rose.

Par ailleurs, la présentatrice télé a indiqué que le couple était « aux anges » suite à cette nouvelle venue et a souligné que ce bébé était «le fruit de l'amour».

L'acteur a annoncé la nouvelle alors qu'il faisait la promotion de sa nouvelle comédie, Mon père et Moi, lors d'une interview avec ET Canada mardi (9 mai 23). En discutant des expériences de Robert De Niro avec la paternité, l'intervieweuse a déclaré : «Je sais que vous avez six enfants», ce à quoi la vedette de Taxi Driver a répondu : «Sept, en fait». «Je viens d'avoir un bébé», a-t-il ajouté.

Le comédien a été marié deux fois. Il a eu Drena et Raphael avec sa première femme, Diahnne Abbott, puis Elliot et Helen avec sa seconde femme, Grace Hightower. Robert De Niro est également père de jumeaux, Aaron et Julian, issus de sa relation avec Toukie Smith.