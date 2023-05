Septuagénaire sauvagement battue: sa fille fait un «cri à l’aide»

Le 3 mai, une dame de 71 ans a été violemment battue par son voisin alors qu’elle se trouvait chez elle; la perspective que l’agresseur recouvre la liberté terrifie la fille de cette dernière.

Lorsque Julie Tremblay a reçu un appel cette journée-là pour l’informer que sa mère avait été attaquée, elle avait d’abord cru à quelques «pichenottes», «deux ou trois coups de poing» au pire.

Mais lorsqu’elle a vu sa mère à l’hôpital, elle n’en croyait pas ses yeux: «C’était vraiment dur, j’étais en état de choc», a relaté à l’émission «Dumont» la fille de la victime, Julie Tremblay.

L’incompréhension de Mme Tremblay s’est toutefois drastiquement accrue lorsque sur le conseil d’un policier, elle est allée se renseigner sur le passé de l’agresseur de sa mère, Gabriel Talbot, un récidiviste notoire.

«Je ne croyais pas à ça, que cet individu-là restait en bas de chez ma mère... je ne comprends pas», a-t-elle déploré, en faisant remarquer que plusieurs personnes âgées résident dans l’édifice où sa mère a été sauvagement attaquée.

Bientôt libéré?

Mario Dumont a souligné à Mme Tremblay qu’il était certain que M. Talbot serait éventuellement libéré : «Vous savez qu’il va ressortir. Le plus vite possible... c’est juste ça dans le système, c’est sortir, sortir, sortir, toujours le plus vite possible.»

Cet état des choses inquiète Mme Tremblay, qui craint que l’agresseur ne fasse une nouvelle victime.

«C’est pour ça que je fais un cri à l’aide... parce que ça ne peut pas rester comme ça», a-t-elle fait valoir.

Séquelles

Le calvaire de la victime a duré près d’une heure, alors que l’agresseur lui criait qu’elle avait sa «machine», et qu’il voulait la récupérer.

Il l’a de la sorte frappée à répétition, la traînant violemment de par la maison.

«Monsieur Gabriel disait constamment "m’a te tuer, allez, donne-moi ma machine!"... à la fin, ma mère avait le dos cassé parce qu’il l’a trainée de force par le bras dans les marches, puis il lui a fait remonter les marches par le bras, puis ça lui a cassé le dos», a relaté la fille de la victime.

«Elle s’est ensuite assise sur le divan, puis elle s’est dit: "Je suis plus capable, finis-en, je suis plus capable". Puis à un moment donné, il lui a dit clairement: "On va descendre dans mon appartement, je te tue puis je te découpe, je te mets dans mon congélateur". Donc elle était sûre de mourir», assure Mme Tremblay.

Rétablissement

Les pires séquelles de la victime concernent son dos. Heureusement toutefois, elle se rétablit tranquillement, et a même pu remarcher vendredi.

«On avance de plus en plus, parce qu’aujourd’hui on a eu notre corset, et aujourd’hui elle a pu marcher. On est content parce que si le corset ne faisait pas, c’était une opération, c’était une tige dans le dos», a détaillé Mme Tremblay.