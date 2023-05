Succession de Marc Garneau: Westmount connaîtra son nouveau candidat libéral lundi

Les électeurs de Notre-Dame-de-Grace–Westmount connaîtront ce lundi leur nouveau candidat libéral, qui deviendra presque assurément – à moins d’un coup de théâtre majeur – leur prochain député fédéral, en remplacement de Marc Garneau.

• À lire aussi: Maxime Bernier lance sa campagne dans une circonscription manitobaine

Un avis d’investiture a été publié récemment sur le site du Parti libéral du Canada (PLC). Le vote, qui se tiendra entre midi et 19 h lundi, est réservé aux membres qui ont obtenu leur carte du PLC avant le 8 mai.

À ce stade-ci, la candidate la mieux placée pour succéder à l’ancien astronaute est Anna Gainey, une proche du cercle de Justin Trudeau, qui a déjà été présidente du parti.

Fille de l’ancienne légende du Canadien de Montréal Bob Gainey, Anna Gainey bénéficie de l’appui de poids lourds du gouvernement Trudeau.

La ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly, par exemple, a fait campagne à ses côtés dans la circonscription plus tôt cette semaine, comme l’indiquent les réseaux sociaux de la candidate.

Son principal rival serait Fred Headon, un candidat moins connu du grand public, qui détiendrait cependant une feuille de route enviable dans le secteur privé et dans le monde juridique.

M. Headon est actuellement vice-président et conseiller général en droit du travail et de l'emploi chez Air Canada, en plus d’occuper une charge de cours en droit à l’Université McGill. Il a aussi été président de l’Association du Barreau canadien.

Sur le site web de sa campagne, Anna Gainey est décrite comme «une fervente protectrice des valeurs et des politiques publiques progressistes, et ce, depuis plus de deux décennies», peut-on lire.

Au congrès du PLC la fin de semaine dernière, Mme Gainey a eu droit à des photos prises par le photographe officiel du premier ministre, Adam Scotti, où elle est aperçue bras dessus, bras dessous avec des ministres du cabinet Trudeau.

Au moins une élue du Parti libéral du Québec, Désirée McGraw, a offert son soutien à Mme Gainey.

L’ancien astronaute a annoncé son départ soudain de la vie politique en mars sur fond de controverse après avoir lutté contre son propre parti pour faire valoir le point de vue des anglophones de Montréal, dans le débat entourant la nouvelle loi sur les Langues officielles.

Notre-Dame-de-Grace–Westmount est une circonscription relativement nouvelle, issue d’un redécoupage en 2015. Les nouvelles délimitations englobent les anciennes Notre-Dame-de-Grâce–Lachine et Westmount–Ville-Marie ainsi qu’une portion d’Outremont.

Ce secteur est considéré comme une forteresse libérale depuis belle lurette. Marc Garneau avait remporté ses dernières élections avec des taux d’appui dépassant les 50%.