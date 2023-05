Technologie, environnement et incertitude économique perturbent le marché du travail

Les 2 et 3 mai derniers, le Forum économique mondial (FÉM) tenait à Genève le Growth Summit 2023 : Job and Opportunities for all. Les constats qui en découlent sont clairs : les bouleversements technologiques et les impacts de la transition écologique seront si profonds et structurels que les économies et le marché de l’emploi en seront transformés.

Plusieurs organisations ont d’ailleurs déjà commencé à repenser les façons dont elles prennent leurs décisions d’investissement, notamment quant au capital humain. Face à ces perturbations, le Québec saura-t-il tirer son épingle du jeu?

Selon le dernier rapport du FÉM sur l’avenir de l’emploi (Future Jobs Report 2023), entre 2023 et 2027, 23 % de l’emploi total sera bouleversé et 44 % des compétences des travailleurs seront transformées.

Profonde transformation

Les causes de ces changements? Plus de 85 % des organisations sondées ont identifié l’adoption de nouvelles technologies, notamment l’intelligence artificielle (IA), et le déploiement à plus grande échelle du virage numérique comme l’élément qui transformera le plus leur organisation.

Vient en deuxième position l’adoption des critères ESG (environnement, société et gouvernance), qui pousse les organisations à devoir développer rapidement une expertise en « évaluation de la durabilité ».

Finalement, les effets de la conjoncture économique, soit la hausse du coût de la vie, le ralentissement économique et les perturbations liées à l’approvisionnement auront pour impact d’ajouter de la pression sur les organisations à plus court terme.

Or, il est déjà difficile de trouver les bons talents en quantité suffisante, et tout indique que ces difficultés vont s’amplifier, non seulement à cause de la stagnation du nombre de personnes en âge de travailler dans la plupart des économies avancées, mais principalement à cause de l’écart qui va se creuser entre les compétences requises pour bénéficier des avancées technologiques et climatiques et celles réellement détenues par la main-d’œuvre.

Manque de compétences

La rareté des compétences et la difficulté d’attirer du talent sont si importantes que la majorité des organisations identifient déjà cet enjeu comme le principal frein à la transformation industrielle. Pas le manque d’argent, mais bien le manque de compétences.

En réponse à cette rareté de travailleurs détenant les compétences adéquates, près de 50 % des entreprises misent sur la rétention des travailleurs comme principale solution. Et pour les fidéliser, elles comptent accélérer leur progression et leur promotion internes, devant la hausse des salaires (36 %) et la formation (34 %).

Fait encourageant, 80 % des organisations sondées indiquent que les stratégies qu’elles vont prioriser afin d’atteindre leurs objectifs d’affaires seront l’investissement dans l’automatisation et dans la formation des travailleurs en milieu de travail. La grande majorité de la formation sera offerte exclusivement en entreprise et par le biais de programmes d’alternance travail-études.

Résilience

Si les intentions d’automatisation et de formation des organisations se matérialisent à l’échelle mondiale, les entreprises et la main-d’œuvre québécoises devront considérablement accélérer le virage récemment amorcé pour rester compétitives.

Heureusement, au cours des dernières années, le taux d’emploi des personnes de 15 à 64 ans s’est grandement amélioré au Québec, qui devance maintenant l’Ontario et le Canada à ce chapitre. Cela démontre la résilience du marché de l’emploi au Québec.

Pour la formation et de la requalification de la main-d’œuvre, différents programmes gouvernementaux et institutionnels existent déjà. Pour ce qui est de la productivité de nos entreprises, les services d’accompagnement d’Investissement Québec peuvent leur permettre d’optimiser leurs procédés manufacturiers, d’implanter de nouvelles technologies et de gérer leurs matières premières et leurs rejets industriels, pour une meilleure performance environnementale.

Si l’écosystème des ressources disponibles peut être complexe à naviguer, les entreprises peuvent compter sur Investissement Québec pour les orienter vers les solutions adaptées à leur réalité, et les mettre en relation avec les bons intervenants chez les différents partenaires.

Les prochains grands défis de développement économique du Québec seront de retenir en emploi les travailleurs plus âgés et d’assurer la formation continue des 4,5 millions de travailleurs qui devront assurément acquérir plusieurs nouvelles compétences tout au long de leur parcours, tout en soutenant la transition numérique, technologique et écologique de nos entreprises.

Mia Homsy, Vice-présidente, Main-d’œuvre et intelligence économique, Investissement Québec