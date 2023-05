Un employé de McDonald’s à bout de nerfs démissionne en plein quart de travail

Épuisé de se faire vilipender par ses patrons, un (ex)-employé de McDonald’s a décidé de démissionner de son poste; une vidéo devenue rapidement virale sur les réseaux sociaux.

La vidéo, intitulée «Je quitte McDonald’s en plein quart de travail», a récolté plus de 4,5 millions de visionnements en moins de quatre jours.

Depuis sa voiture, l’Américain se lance dans une enfilade et laisse tomber sa colère et son exaspération à ses abonnés.

«Ça a été l’une des pires expériences de ma vie [...] quelqu’un de l’entreprise est venu aujourd’hui, je l’ai salué et j’étais gentil avec lui. Cet homme était tellement méchant avec moi! [...] mon gérant a [également] été méchant avec moi aujourd’hui [...] tout le monde est méchant, c’est horrible! Alors, je vais démissionner en plein quart de travail», dit-il dans un extrait de 72 secondes.

À son retour dans le restaurant, il a filmé en direct sa démission.

«Je démissionne! Au revoir tout le monde, je démissionne!», alors qu'il a quitté depuis la fenêtre du service au volant.

Dans une déclaration fournie au média DailyDot, l’utilisateur @kingkoko4loko, originaire de l’État de la Virginie, confirme qu’il devra bel et bien se trouver un nouvel emploi.

«J’ai filmé en direct ma démission parce que je ne me sentais pas respecté et je n’avais plus de respect en général pour McDonald’s», dit-il, ajoutant qu’il n’avait pas le choix de travailler pour la compagnie étant donné qu'il habite dans une région rurale.

«Il n’y a pas beaucoup d’emplois dans le comté de Loudoun», poursuit-il.