Un premier salon d’intelligence artificielle

Il y a des risques avec l'intelligence artificielle, mais des avantages aussi. Vendredi, le Collège d'Alma tenait un premier salon en cette matière, destiné aux petites et moyennes entreprises.

Les organisateurs pensent que les entrepreneurs n'ont pas le choix d'embarquer dans le mouvement pour survivre à long terme.

De nombreuses activités étaient offertes au Colab d’Alma aux participants, en plus de conférences données par un panel d’experts spécialisés en intelligence artificielle. L’objectif était de sensibiliser les entrepreneurs à l’importance d’intégrer l’intelligence artificielle dans leurs milieux, car ceux qui ont emboîté le pas jusqu’à présent sont peu nombreux.

«La région est très en retard, le Québec aussi. On frappe un mur actuellement. Il faut vraiment que les PME régionales aillent vers l'automatisation, la numérisation, l'intelligence artificielle. Si les entreprises veulent survivre, elles n'ont pas le choix, elles doivent entamer tout de suite un virage numérique», a expliqué Josée Gauthier, directrice générale intérimaire du Colab.

«Dans l'industrie, on a besoin de l'intégrer parce qu'on va prendre du retard, tout le monde s'en va là-dedans», a soutenu Guillaume Dallaire, co-propriétaire de la ferme Tournevent, à Hébertville.

La Ferme Tournevent a fait le choix d'intégrer l'intelligence artificielle il y a une dizaine d'années. Une solution qui lui permet de faire des profits.

«On passe moins de temps à lutter contre les mauvaises herbes, c'est plus rapide, c'est plus écologique. Une utilisation intéressante de l'intelligence artificielle, c'est de détecter des anomalies sur des équipements avant qu'elles puissent être perçues par l'humain. Ça peut améliorer la sécurité et éviter des pannes», a-t-il expliqué.

L’IA déjà bien présente

L’intelligence artificielle ne cesse de croître à une vitesse fulgurante, et nombreux sont ceux qui l’utilisent déjà dans divers domaines.

«En magasin, déjà, on a des entrepreneurs québécois, des grandes entreprises qui l'utilise pour prévoir les “stocks”, pour gérer les inventaires. On peut imaginer la facilité dans un contexte où on manque d'employés que ça va apporter aux entreprises québécoises», a souligné Nadia Seraiocco, chargée de cours à l’Université du Québec à Montréal (UQAM).

On sait que l'intelligence artificielle a plusieurs avantages pour développer son plein potentiel. Mais il y a aussi plusieurs craintes qui persistent auprès de nombreux entrepreneurs.

«On est, je pense, assez conscients de ce qu'on peut faire avec l'informatique, mais quand on arrive à ce niveau-là de calculs plus complexes que sont les algorithmes et l'intelligence artificielles, c'est parfois un manque de compréhension de ce qui va être à l'œuvre. Ça fait partie des savoirs qu'il faut commencer à répandre un peu plus largement pour permettre aux entreprises de bien l'utiliser et de passer à l'action», a songé Mme Seraiocco.