Un système scolaire qui encourage l’illettrisme

Le Journal de Montréal nous apprenait que 48% des élèves ne réussissaient pas le critère concernant la maitrise de la grammaire ou de l’orthographe lors de l’examen ministériel en écriture de cinquième secondaire.

Or, que nous indiquent certains experts dans cet article? Que le problème, ce sont surtout les profs...

On leur recommande tout d’abord de recenser les types d’erreurs les plus fréquentes afin de mieux intervenir.

Solutions proposées

Il faut savoir qu’il existe déjà des études à ce sujet. Peut-être méritent-elles d’être plus approfondies? Mais c’est comme si les enseignants sur le terrain n’étaient pas assez éveillés pour s’être livrés eux-mêmes à cette opération. Même les professeurs de cégep en sont venus à des constats simples: leurs étudiants ne maitrisent pas les accords dans les groupes du nom et sont confus quant à certains homophones. Des notions souvent de niveau primaire.

On suggère aussi que les enseignants fassent écrire leurs élèves tous les jours. C’est un vœux pieu que je souhaiterais bien pouvoir accomplir. Sauf qu’il faudrait réaliser qu’avec mes 120 élèves, je risque d’y laisser ma santé, surtout quand il est reconnu que la charge de travail des enseignants s’est alourdie au fil des années.

On leur propose également de consacrer plus de temps à enseigner les régularités de la langue française. Comme si on ne le faisait déjà pas dans nos classes. Dans les faits, on «épure» tellement l’enseignement de la grammaire pour se consacrer à l’essentiel que des étudiants universitaires voulant passer le TECFÉE pour devenir eux-mêmes enseignants un jour sont confrontés à des règles peu ou jamais vues au secondaire.

Enfin, on nous indique qu’il faudrait qu’on soit plus efficace et prenne plus de temps dans l’enseignement des stratégies de révision...

Grille de correction laxiste

Or, le secret que personne n’ose dire à voix haute est que les élèves peuvent se moquer de maitriser la grammaire et l’orthographe avant la cinquième secondaire parce que la place occupée par celles-ci dans les grilles de correction d’un texte est insuffisante. Ils savent pertinemment qu’ils peuvent réussir en écrivant un texte comprenant une faute de grammaire ou d’orthographe par mot. Sauf en cinquième secondaire où tout à coup, on a resserré ce critère.

Une des solutions que les experts ne suggèreront jamais est de revoir les exigences des grilles de correction en écriture. Il est anormal que la maitrise de la ponctuation et de la syntaxe compte davantage que celle de la grammaire et l’orthographe. Il est anormal qu’un élève puisse réussir, sauf en cinquième secondaire, un texte en écrivant une faute par mot. On a habitué nos jeunes à un laxisme consternant et on se surprend ensuite quand ils échouent.

Tant et aussi longtemps qu’on sera si peu exigeant avec nos jeunes, ils nous donneront exactement ce qu’on attend d’eux... comme on peut le constater avec les résultats récents dévoilés par le Journal de Montréal.

Luc Papineau, Enseignant de français