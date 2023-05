Vacances estivales: la majorité des Québécois vont privilégier la province

Selon un sondage mené par la chaire de tourisme Transat, pour le ministère du Tourisme, les Québécois vont principalement visiter le Québec pour leurs vacances estivales en 2023, mais plusieurs songent aussi à sortir de la province.

• À lire aussi: Québec veut mettre au pas les plateformes comme Airbnb

• À lire aussi: Billets à 500 $ : des passagers en région exaspérés par les retards et les annulations

Parmi les 1006 personnes sondées et qui songent à séjourner au moins une nuitée hors de leur domicile, 60 % comptent visiter le Québec.

Les cinq régions touristiques considérées les plus primées sont Québec à 31 %, Charlevoix à 24 %, les Cantons-de-l’Est et le Bas-Saint-Laurent à égalité à 21 % et les Laurentides à 16 %.

TVA NOUVELLES

Les Québécois recherchent des expériences variées pendant leurs vacances, mais préfèrent en priorité la baignade et la plage, la visite de musées, de lieux culturels ou patrimoniaux et une expérience gastronomique.

Selon le président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent, ce n’est pas surprenant que la région se retrouve dans les intentions des Québécois puisque les offres touristiques correspondent aux expériences recherchées.

«Quand je lis les expériences, je vois le Bas-Saint-Laurent», a confié Pierre Lévesque, en entrevue à TVA Nouvelles.

Mr Lévesque a ajouté que le Bas-Saint-Laurent «est la plus proche des régions éloignées, c’est certain que ça nous aide, moi je dis souvent qu’on est à 35 $ de gaz de Québec.»

TVA NOUVELLES

La Gaspésie, qui figurait comme la troisième destination considérée par les Québécois en 2022, ne figure pas dans le palmarès cette année.

Le sondage révèle aussi que l'intérêt pour le Québec semble s'essouffler.

En 2022, 74 % des Québécois sondés comptaient visiter le Québec pour leurs vacances, contre 60 % cette année.

TVA NOUVELLES

Les principales raisons évoquées sont qu’ils ont déjà visité le Québec, qu’ils cherchent une destination plus dépaysante et qu'ils considèrent les prix trop élevés ici.

Les agents de voyages sentent bien l'engouement pour les voyages outre-mer. Cette année ce sont les vieux pays qui ont la cote.

«On sent qu’il y a une frénésie pour retourner vers les vieux pays, l’Europe est assez populaire, les Caraïbes ont été très populaires cet hiver, on sent vraiment un retour des clients en agence» a affirmé Annick De Courval, propriétaire de Club Voyages Inter-Monde.