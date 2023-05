Attention aux métaux toxiques dans les jus et sodas

Des chercheurs de la Tulane University ont scruté la composition de 60 boissons – des jus de fruit et des boissons sans alcool – et cinq de ces produits contenaient des niveaux toxiques de métaux.

Deux mélanges de jus de fruits avaient un taux d’arsenic au-dessus de la moyenne recommandée. Un jus de canneberges, un mélange de jus de carottes et un lait d’avoine avaient des niveaux de cadmium dépassant les doses recommandées.

«Il était surprenant de constater que peu d’études ont été faites sur les éléments toxiques de ces boissons sans alcool aux États-Unis», a déclaré le responsable de la recherche, Tewodros Gedebo, qui demande que ces produits soient mieux surveillés.

Ces boissons sont souvent consommées en plus petites quantités que l’eau, donc les risques pour la santé chez les adultes sont moindres, ajoutent les chercheurs. Cependant, les parents devraient faire attention si leurs enfants en boivent souvent.

«Les gens devraient éviter de donner à leurs enfants et bébés des mélanges de jus de fruit ou des laits à base de plante en grande quantité. L’arsenic, le plomb et le cadmium sont connus pour être cancérigènes et causer des dégâts sur les organes internes et cognitifs chez les enfants, en particulier durant le développement du cerveau», a ajouté le scientifique, précisant que ces éléments nocifs trouvés dans les boissons proviennent probablement de sols contaminés.

L’étude complète a été publiée dans Journal of Food Composition and Analysis.