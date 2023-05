Décès de la veuve de Robert Bourassa à St. Mary: «pas de manquements déontologiques», selon le rapport

«Le Centre hospitalier de St. Mary n’a pas mis en évidence de manquements déontologiques de l’équipe médicale», mais des facteurs aggravants concernant le décès d’Andrée Simard, veuve de l’ancien premier ministre du Québec Robert Bourassa, au Centre hospitalier de St. Mary en novembre dernier, selon le rapport sommaire de l’enquête portant sur la qualité des soins de fin de vie dans l’établissement.

«Le changement de médecin traitant, le manque de clarté concernant le décideur substitut (soit un membre de la famille), le non-alignement des attentes de la famille (soins de confort vs sédation palliative), les communications effectives, mais insuffisantes avec la famille pendant la garde de fin de semaine, un personnel mal outillé pour répondre aux attentes de la famille et aux besoins de madame Simard, tous ces éléments se sont conjugués pour rendre la situation difficile», peut-on lire dans le rapport, qui souligne également l’empathie démontrée par le personnel du Centre hospitalier de St. Mary à l’endroit d’Andrée Simard, décédée le 28 novembre 2022.

Le rapport mentionne également l’importance de la formation sur les soins en fin de vie, en soulevant aussi « la question de la capacité de maintenir et de développer les services en disposant de ressources compétentes suffisantes dans les différents milieux de soins ».

Le rapport d’enquête a aussi émis des recommandations auxquelles le conseil d’administration du Collège des médecins a décidé de donner suite le 28 avril 2023.

- La mise en place des volets de formation pour le personnel médical, infirmier et les autres professionnels, en priorisant celle pour le personnel existant en raison de l’importante pénurie de personnel dans le réseau

- Le besoin de revoir les infrastructures et le fonctionnement de l’unité du 8e étage;

- L’ajout d’une infirmière pivot pour assurer le soutien aux équipes, aux patients et à leurs proches au Centre hospitalier de St Mary

- La mise à jour de documents cliniques.

-S’interroger sur la suffisance et l’organisation des ressources disponibles au sein du CIUSSS de l’Ouest-de-l’Île-de-Montréal, mais aussi ailleurs dans le réseau afin de réellement garantir aux Québécoises et aux Québécois un accès équitable à des soins palliatifs et de fin de vie de qualité, à domicile, en hébergement et en centre hospitalier

Rappel des événements

Le 20 janvier 2023, la fille d'Andrée Simard, Michelle Bourassa, a déploré les circonstances entourant la mort de sa mère dans une lettre publiée dans La Presse. Dans sa lettre, elle dénonçait les souffrances vécues de Mme Simard, alors qu’elle se trouvait en fin de vie, ainsi que les lacunes dans l’accès à de services de qualité en soins palliatifs et de fin de vie.

Quelques jours plus tard, l’Association des médecins, dentistes et pharmaciens de St. Mary a répliqué par une lettre. L’Association écrivait à ce moment-là que « les critiques envers l’établissement étaient précipitées», d’après le rapport d’enquête.

C’est le 17 février dernier qu’une enquête a été déclenchée par le conseil d’administration du Collège des médecins sur les soins de fin de vie au Centre hospitalier de St. Mary.