Des cégépiens aident des élèves du primaire à s’accrocher à l’école

L'École des Grands est un programme de soutien aux élèves du primaire qui éprouvent des difficultés scolaires.

La particularité de ce programme est que les élèves sont aidés dans leurs apprentissages par des étudiants du cégep.

Alors qu’au Québec, 13,5% des élèves décrochent avant d’obtenir leur diplôme d’études secondaires, 40% des décrocheurs sont issus de milieux défavorisés et ont des difficultés dans certaines matières.

«Ces élèves proviennent des écoles les plus défavorisées du Québec. Les enseignantes et enseignants qui choisissent les élèves, on leur a juste demandé de sélectionner des élèves avec des moyennes générales entre 50-70%. C'est ceux-là qui sont à risque de décrochage au secondaire», a expliqué la directrice générale de la Fondation W, Alisha Wissanji.

Même s'il y a de moins en moins de décrocheurs depuis 2009, les conséquences de la pandémie inquiètent.

«La pandémie a vraiment exacerbé des inégalités. Nous, à la fondation W, on est là pour répondre aux besoins. On est déjà implanté, l'École des Grands, dans 40% des régions du Québec. On voit qu'il y a des besoins vraiment dans 100% des régions du Québec», mentionne Mme Wissanji.

Cette initiative existe depuis 2015, mais cette année marquait la première édition au Collège Ahuntsic.

L'École des Grands sera offerte dans trois nouveaux collèges dès l'année prochaine, soit Shawinigan, Mont-Tremblant et Drummondville.