Dispute autour du Publisac entre Postes Canada et Montréal

Un an après avoir été annoncée par la mairesse Valérie Plante, la nouvelle règlementation entourant la distribution du Publisac doit entrer en vigueur cette semaine.

Pourtant, un différend entre la Ville et Postes Canada pourrait faire en sorte que les citoyens montréalais continuent de recevoir le Publisac pendant quelque temps.

En vertu de la nouvelle règlementation, il faut désormais apposer un autocollant vert signifiant que l’on désire recevoir le Publisac, sans quoi il ne devrait pas être livré.

Auparavant, il fallait apposer un autocollant rouge si on ne souhaitait pas recevoir le Publisac.

Ce changement de règlementation vise à réduire le gaspillage de papier et de plastique lié à la distribution à grande échelle du cahier publicitaire.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Toutefois, Postes Canada, qui relève du gouvernement fédéral, refuse de se plier à cette règlementation municipale. Cette situation est décriée par le député du NPD, Alexandre Boulerice, qui demande à Postes Canada de faire preuve d’ouverture et de respect envers la volonté des Montréalais.

«Ce règlement-là existe parce que c’était une promesse électorale et parce qu’il y a beaucoup de gens qui sont tannés de recevoir beaucoup de papier qui se retrouve automatiquement dans le recyclage», mentionne l’élu fédéral.

Ce dernier ajoute qu’un changement de règlementation n’est pas nécessaire pour que Postes Canada s’entende avec la Ville de Montréal.

Des facteurs inquiets

Puisque Transcontinental n’assurera plus la distribution du Publisac, c’est Postes Canada qui aura désormais le mandat de le livrer aux Montréalais.

Les facteurs se disent particulièrement préoccupés par cette charge de travail supplémentaire.

«La différence avec le publisac, c’est que c’est récurrent. C’est 52 semaines par année et chaque semaine. Ça fait qu’on est inquiets. Notre corps, c’est notre outil de travail et on est inquiets de l’user prématurément», explique le facteur de Postes Canada, Guillaume Brodeur.

Comme ce fût le cas à Mirabel en 2019, Montréal pourrait avoir besoin de plusieurs mois avant que la nouvelle règlementation soit bien implantée. Des discussions avec Postes Canada pourraient être nécessaires afin d’accélérer le processus.